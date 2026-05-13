Jovem desaparece no Centro de Niterói e deixa família aflita

O vendedor Marcus Vinicius Junior, conhecido como MV, de 20 anos, desapareceu nesta terça-feira (12), na região do Centro de Niterói. A família está vivendo um momento angustiante, em que já se passaram 24h desde a última vez que o jovem deu notícias. Marcus sumiu ao marcar uma entrega de celular e não chegar ao local combinado.

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De acordo com Thácila, mãe do Marcus, ele dormiu na casa de um amigo na noite anterior ao desaparecimento e saiu às 8h da manhã para seguir em direção ao seu compromisso. A entrega do celular aconteceria na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, mas o jovem nunca chegou ao local marcado.

Um ponto que está deixando a família ainda mais preocupada é a ausência de sinal do celular do jovem. Mensagens e ligações não são recebidas, e a localização não aparece em lugar nenhum, sem registros que possam ajudar nas buscas por ele.

Acredita-se que o aparelho do vendedor esteja desligado, pois ele permanece fora de área desde às 9h do dia 12. As redes sociais de Marcus também não apresentam nenhum sinal de uso dentro desse período de tempo.

A família está desesperada por notícias e atualizações sobre o jovem. Thácila destaca a preocupação e personalidade do seu filho: “Ele é muito educado, muito amado por todos. Um menino, uma criança, meu bebê.” Ainda completou: “Ele só trabalhava, e ficava com amigos e família”, enfatizou.

No momento em que foi visto pela última vez, Marcus estava vestindo calça jeans, blusa preta e tênis branco. Ele mora no bairro do Fonseca, em Niterói, com a avó e a irmã.

Segundo familiares, Marcus não apresentou comportamentos fora do comum nos dias que antecederam ao seu desaparecimento.

O caso foi registrado no setor de Descoberta de Paradeiros, na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), ao mesmo tempo em que familiares seguem com as buscas por informações em hospitais e redes de apoio da região.

Quem tiver alguma notícia sobre o paradeiro de Marcus Vinicius, entre em contato com os números a seguir: (21) 99066-6133 ou (21) 96601-5486.