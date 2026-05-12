Show de Roberto Carlos é confirmado em Niterói

O primeiro show do Roberto Carlos tem como foco o público de 60 anos atendido por programas municipais e convidados, o segundo será aberto ao público pagante - Foto: Reprodução/Instagram

O primeiro show do Roberto Carlos tem como foco o público de 60 anos atendido por programas municipais e convidados, o segundo será aberto ao público pagante - Foto: Reprodução/Instagram

O novo espaço para eventos na cidade, a Arena Niterói, construída no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, já tem a sua data de estreia ao público. A sua abertura acontecerá no próximo dia 15 de junho e de acordo com a Prefeitura da cidade a primeira grande atração do local será o cantor Roberto Carlos, com shows marcados para os dias 26 e 27 do mesmo mês.

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A informação foi divulgada nessa segunda-feira (11) pelo prefeito Rodrigo Neves durante vistoria realizada nas obras da arena. De acordo com o prefeito, o novo espaço e a realização dos shows do rei, foram pensados estrategicamente para colocar Niterói na rota de grandes eventos culturais, de entretenimento e esportivos.

Segundo a prefeitura, o evento de inauguração será focado para alunos da rede municipal de ensino, com o oferecimento de atividades esportivas e educacionais. Já o primeiro show do Roberto Carlos tem como foco o público de 60 anos atendido por programas municipais e convidados, o segundo será aberto ao público pagante.

“Vamos inaugurar o espaço no dia 15 de junho com um evento especial com as crianças da Rede Municipal de Educação, integrando educação e esporte. Nos dias 26 e 27 de junho, teremos o primeiro grande espetáculo da arena, com o Rei Roberto Carlos. No dia 26, o evento será voltado ao público 60+, atendido pelos programas da Prefeitura e convidados, e no dia 27 para o público pagante”, disse Rodrigo Neves.

O projeto teve o investimento de R$97,6 milhões e inclui áreas de convivência, paisagismo e bosques distribuídos ao redor do espaço. Parte das instalações já foram concluídas, as equipes estão trabalhando nos ajustes finais dos sistemas de ar-condicionado, pintura, instalações de cadeiras e guarda-corpos. Na parte externa, os serviços de colocação de vidros, brises e esquadrias estão sendo finalizados, além das áreas de circulação.