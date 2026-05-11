ENCOM 2026 reúne profissionais para debater cultura e consumo da comunicação em Niterói

Evento acontece na próxima quarta (13) e quinta-feira (14), no Centro Cultural Cauby Peixoto - Foto: Reprodução/Instagram

Evento acontece na próxima quarta (13) e quinta-feira (14), no Centro Cultural Cauby Peixoto - Foto: Reprodução/Instagram

O curso de Comunicação Social da Universo (Universidade Salgado de Oliveira) realiza, nos dias 13 e 14 de maio, o Encontro de Comunicação (ENCOM 2026), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Com o tema “Cultura e consumo da comunicação”, o evento vai discutir as transformações do setor, com foco nas trajetórias profissionais e no impacto da diversidade cultural na produção de conteúdo e no mercado de comunicação. A programação inclui palestras e debates com profissionais da área.

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No dia 13, participam a influenciadora Day Ruffo, a jornalista Lívia Torres e o criador de conteúdo Nathan Gutierrez. Já no dia 14, estão confirmadas as presenças de Lídia Souza, CEO da agência de marketing, além das jornalistas Victoria Henrique, da Globo, e Victor Hugo, da Cazé TV.

O evento é voltado para estudantes e profissionais da comunicação e pretende promover a troca de experiências e a aproximação com o mercado de trabalho.

O ENCOM 2026 será realizado no Centro Cultural Cauby Peixoto, Niterói.

Serviço

Evento: ENCOM 2026 – Encontro de Comunicação

Data: 13 e 14 de maio

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Fonseca, Niterói Horário: 19 horas

