ENCOM 2026 reúne profissionais para debater cultura e consumo da comunicação em Niterói
Encontro de comunicação anual da Universo aborda as conexões na era das redes sociais
O curso de Comunicação Social da Universo (Universidade Salgado de Oliveira) realiza, nos dias 13 e 14 de maio, o Encontro de Comunicação (ENCOM 2026), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.
Com o tema “Cultura e consumo da comunicação”, o evento vai discutir as transformações do setor, com foco nas trajetórias profissionais e no impacto da diversidade cultural na produção de conteúdo e no mercado de comunicação. A programação inclui palestras e debates com profissionais da área.
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No dia 13, participam a influenciadora Day Ruffo, a jornalista Lívia Torres e o criador de conteúdo Nathan Gutierrez. Já no dia 14, estão confirmadas as presenças de Lídia Souza, CEO da agência de marketing, além das jornalistas Victoria Henrique, da Globo, e Victor Hugo, da Cazé TV.
O evento é voltado para estudantes e profissionais da comunicação e pretende promover a troca de experiências e a aproximação com o mercado de trabalho.
O ENCOM 2026 será realizado no Centro Cultural Cauby Peixoto, Niterói.
Serviço
Evento: ENCOM 2026 – Encontro de Comunicação
Data: 13 e 14 de maio
Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Fonseca, Niterói Horário: 19 horas