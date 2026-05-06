Maternidade e redes sociais: qual o limite para compartilhar a rotina de forma saudável?

Vídeos da rotina em família, festas, viagens, brincadeiras e momentos do dia a dia passaram a ocupar espaço frequente nas redes sociais. Nos últimos anos, influenciadoras ajudaram a transformar a maternidade em um dos nichos mais consumidos da internet. O comportamento, antes mais restrito ao universo das celebridades e influenciadores, passou a ser reproduzido também por milhares de mães e pais anônimos nas redes sociais.

A prática, no entanto, tem levantado debates importantes sobre os limites entre dividir momentos afetivos e preservar a privacidade das crianças. A psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e perita judicial Jéssica Torres explica que esse comportamento é resultado de diferentes fatores emocionais e sociais. “Existe uma combinação de necessidade de pertencimento, validação social e construção da identidade parental. As redes sociais funcionam como um espelho coletivo, onde os pais não apenas mostram seus filhos, mas também comunicam quem são como cuidadores”, afirma.

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A psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e perita judicial Jéssica Torres | Foto: Reprodução

Segundo a especialista, o compartilhamento excessivo da rotina dos filhos acabou sendo naturalizado com o crescimento das redes sociais e da cultura digital. “Muitos adultos cresceram junto com a internet e perderam a noção de fronteira entre o público e o privado. Soma-se a isso a cultura da performance, onde a maternidade e a paternidade passam a ser exibidas como um ideal a ser validado”, explica.

A psicóloga Ana Beatriz de Mota e Souza, especialista em Saúde Mental Infantojuvenil, Terapia de Família, mestre e doutora em Psicologia Social | Foto: Reprodução

A psicóloga Ana Beatriz de Mota e Souza, especialista em Saúde Mental Infantojuvenil, Terapia de Família, mestre e doutora em Psicologia Social, também destaca que a necessidade de mostrar felicidade e uma ideia de “família perfeita” influencia diretamente esse comportamento. “Existe uma necessidade muito grande de mostrar felicidade o tempo todo. Muitas vezes, os pais acabam compartilhando excessivamente a rotina dos filhos numa tentativa de valorização social e comparação”, pontua. Segundo ela, as redes sociais criam um ambiente onde muitos pais sentem que precisam expor constantemente a vida familiar para manter visibilidade e aceitação social. “É um fenômeno que faz parte do mundo contemporâneo, principalmente nos contextos urbanos, mas que também está relacionado a questões subjetivas e psicológicas”, acrescenta.

Riscos vão além das redes

Apesar de muitos conteúdos parecerem inofensivos ou apenas afetivos, especialistas alertam que a superexposição pode trazer consequências importantes tanto a curto quanto a longo prazo. Entre os principais riscos apontados pelas profissionais está o uso indevido da imagem das crianças por terceiros, incluindo golpes digitais, manipulação de conteúdo e até situações de exploração criminosa. “A curto prazo, existe risco relacionado à divulgação de rotina, localização e vulnerabilidades. Já a longo prazo, entramos em um campo ainda mais delicado: a construção de uma identidade digital sem o consentimento da criança”, explica Jéssica. Segundo ela, a criança cresce com um histórico público que não escolheu construir. “Ela pode vivenciar constrangimentos, conflitos de identidade e até prejuízos nas relações sociais e profissionais no futuro”, alerta.

Ana Beatriz reforça que a violação da privacidade é um dos pontos mais preocupantes desse tipo de compartilhamento. “A criança ainda está em desenvolvimento e não tem condições de decidir o que gostaria ou não que fosse publicado sobre ela. Muitas vezes, informações extremamente íntimas acabam sendo expostas sem qualquer reflexão”, afirma. As especialistas também chamam atenção para vídeos envolvendo choros, punições, birras ou situações constrangedoras. “Algo que pode parecer engraçado para o adulto pode funcionar para a criança como uma experiência vexatória, gerando vergonha e sofrimento emocional”, explica Ana Beatriz.

Jéssica destaca ainda que os impactos psicológicos podem surgir mesmo quando a criança ainda não compreende totalmente a dimensão da internet. “Quando ela cresce e toma consciência desse histórico, pode surgir um sentimento de invasão, vergonha ou perda de controle sobre a própria narrativa. É como encontrar um diário da sua vida escrito por outra pessoa e publicado sem o seu consentimento”, compara.

Segundo Ana Beatriz, esse tipo de exposição também pode influenciar diretamente a autoestima e a construção da identidade infantil. “A criança aprende desde cedo a se comparar e a entender sua vida a partir do olhar dos outros. Isso pode gerar ansiedade, baixa autoestima e dificuldade na percepção de limites entre o íntimo e o público”, afirma.

Influência digital e efeito reprodução

Outro ponto levantado pelas especialistas é o chamado “efeito reprodução”, quando o comportamento de influenciadores digitais acaba incentivando outros pais a fazerem o mesmo. Com conteúdos altamente engajados envolvendo maternidade e infância, muitos usuários passam a enxergar esse tipo de publicação como algo normal ou até necessário para aceitação social. “Quando um comportamento é amplamente reproduzido e validado, ele passa a ser percebido como seguro ou desejável”, explica Jéssica.

Ana Beatriz acrescenta que esse movimento também pode estimular uma espécie de competição por curtidas, engajamento e validação. “Quando aquilo vira uma regra entre grupos de mães ou pais, aumenta a frequência desse tipo de exposição. Muitas pessoas começam a acreditar que precisam compartilhar porque todos compartilham”, afirma. Segundo ela, o problema é que esse comportamento acaba sendo normalizado dentro do ambiente digital. “Essa reprodução em cadeia transforma uma escolha individual em uma norma social. E isso pode não ser saudável para o desenvolvimento da criança”, alerta.

Compartilhar com consciência

Apesar dos alertas, as especialistas reforçam que registrar momentos da infância não é, necessariamente, o problema. O principal ponto é refletir sobre os limites da exposição e sobre os impactos futuros daquele conteúdo. Entre as orientações dadas pelas profissionais estão evitar divulgar nome completo, escola, uniforme, localização e rotina da criança.

Também é recomendado não compartilhar situações íntimas, momentos de vulnerabilidade, choros, punições ou imagens que possam causar constrangimento no futuro. “Uma pergunta simples pode ajudar muito antes de qualquer postagem: ‘Meu filho, no futuro, ficaria confortável com isso?’”, orienta Jéssica. Outra recomendação é restringir a privacidade dos perfis e refletir sobre a real necessidade de transformar determinados momentos em conteúdo público. Para as especialistas, é importante diferenciar memória afetiva de exposição permanente. “A infância não pode ser transformada em vitrine. Aquilo que hoje parece uma lembrança inocente pode se tornar, no futuro, uma marca digital que a criança nunca escolheu carregar”, conclui Jéssica.

Ana Beatriz também reforça que o debate não deve ser visto como uma proibição, mas como um convite à reflexão. “O problema não é compartilhar afeto, mas perder a percepção dos limites e naturalizar uma exposição que pode trazer consequências emocionais e sociais para essas crianças no futuro”, finaliza.

Sob supervisão de Marcela Freitas