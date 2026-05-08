Concurso de 30 anos da Mega-Sena pode pagar R$150 milhões

A Mega-Sena vai completar 30 anos e com isso, a Caixa Econômica Federal, anunciou um sorteio especial para a ocasião. O sorteio de número 3.010 acontece no domingo, 24 de maio, e tem o prêmio de aproximadamente R$150 milhões.

O período para realizar as apostas é até o dia 23 (sábado), às 22 horas, pelas lotéricas, o aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa. A Caixa afirmou que as regras serão dos sorteios especiais, sem acumular. No caso de ninguém acertar os seis números do sorteio, o prêmio será dividido para quem acertar a quina, e as demais.

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O jogo se resume a escolher de 6 a 20 números de 1 a 60, ou deixar o sistema escolher, com preço da aposta simples sendo R$6 reais. A aposta também pode ser por meio de bolões, caso preencha o campo específico no volante. Os bolões online poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio.