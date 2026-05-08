Viação Pendotiba assumirá parte das operações das linhas 740D e 2740D entre Charitas e Leblon

A Viação Pendotiba assumirá, dentro de aproximadamente dez dias, parte das operações das linhas intermunicipais 740D e 2740D, que fazem a ligação entre Charitas, em Niterói, e o bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A empresa entrará no sistema compartilhado atualmente existente nas linhas, substituindo a Transportes Braso Lisboa, que deixará o pool operacional dos serviços.

A operação inicial da Pendotiba contará com 14 veículos. Desse total, serão 10 ônibus urbanos zero quilômetro e outros quatro ônibus rodoviários seminovos, estes adquiridos da própria Braso Lisboa. A utilização de veículos urbanos e rodoviários acompanha o modelo já adotado atualmente nos serviços 740D e 2740D, que possuem características operacionais diferentes dentro do trajeto entre Niterói e a capital fluminense.

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Segundo as informações iniciais, a entrada da nova operadora ocorrerá mantendo a estrutura básica já existente. No entanto, ajustes operacionais poderão ser realizados após os primeiros dias de funcionamento da nova frota nas linhas. Essas mudanças podem envolver redistribuição de horários, adequações na quantidade de veículos em circulação e eventuais alterações na escala operacional, de acordo com a demanda observada no início das atividades da Pendotiba.

A Auto Viação 1001, que já atua nas linhas em sistema compartilhado, continuará operando normalmente. A empresa seguirá com aproximadamente 20 ônibus distribuídos entre os serviços urbano e rodoviário, mantendo sua participação atual na ligação entre Charitas e o Leblon.