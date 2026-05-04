Niterói vai receber o maior evento LGBTQIA+ da América Latina

A conferência terá como temática: ‘Orgulho Antifascista pela Democracia, Nossos Direitos e Diversidade’ - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A conferência terá como temática: ‘Orgulho Antifascista pela Democracia, Nossos Direitos e Diversidade’ - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A cidade de Niterói vai sediar, entre os dias 4 e 8 de maio, a X Conferência Regional da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais da América Latina e do Caribe, um dos principais eventos voltados à população LGBTQIA+ na região.

Organizado pela ONG internacional ILGA LAC, o encontro já conta com 23 delegações internacionais confirmadas e tem como objetivo promover a integração regional, além de propor respostas coletivas aos desafios globais relacionados aos direitos humanos.

Durante os dias de evento, estão programados encontros entre ativistas, lideranças políticas, artistas e acadêmicos de diferentes localidades do país e do exterior. O movimento é organizado pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN), junto com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), a ILGA LAC e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

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As atividades começarão nesta segunda-feira (4), no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, quando estão programados três encontros simultâneos, entre 13h e 22h: o Seminário de Paradas do Orgulho LGBTQIA+, o 1º Encontro Estadual de Homens Trans e Transmasculinos do Rio de Janeiro e o Encontro do Fórum de Marcha Trans. Esses eventos são uma espécie de etapa preparatória para o fórum principal, favorecendo a discussão de pautas importantes para a comunidade.

A conferência terá como temática: “Orgulho Antifascista pela Democracia, Nossos Direitos e Diversidade”, trazendo um debate que aborda a proteção das soberanias nacionais e a resistência ao aumento de ideologias contrárias à diversidade. Ao longo dos quatro dias, os participantes poderão participar de oficinas, plenárias e apresentações culturais que abordam justiça social, violência contra pessoas trans e a manutenção dos movimentos sociais.

O evento é aberto ao público e gratuito, não sendo exigida inscrição para participar das atividades.

Conheça mais sobre a ILGA LAC

A ONG ILGA LAC, de base comunitária, é voltada à luta contra a discriminação na orientação sexual e identidade de gênero como questão global. A instituição trabalha com redes regionais de grupos, coletivos e organizações na América Latina e no Caribe, voltadas para a obtenção da igualdade de direitos para a comunidade LGBTQIA+.