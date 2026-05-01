Niterói flexibiliza regras do rotativo e amplia prazo de quitação e cancelamento de multas

A Prefeitura de Niterói ampliou o prazo para que motoristas regularizem o pagamento do estacionamento rotativo. Com essa medida, o prazo que antes era de três dias, passa a ser de quinze.

O decreto que beneficia os motoristas da cidade foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (01), feriado do Dia do Trabalhador.

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Além disso, a Prefeitura abriu um prazo especial de 200 dias para que condutores possam regularizar débitos no Niterói Rotativo, sistema de estacionamento nas ruas da cidade. Nesse intervalo, os motoristas terão a oportunidade de quitar valores em aberto, além de pedir o cancelamento de multas dos últimos meses geradas por falta de pagamento. Atualmente, o valor do rotativo é de R$ 4 pelo período de duas horas.

Segundo o prefeito, a decisão foi embasada em estudos da Procuradoria Geral do Município (PGM) e também levou em consideração as reivindicações feitas pelos moradores.

A gestão municipal destaca que a medida busca tornar mais acessível a regularização das pendências, sem comprometer a organização do espaço público. O modelo de estacionamento rotativo tem como função garantir a alternância no uso das vagas e evitar práticas irregulares, como a atuação de flanelinhas.