Inscrições para a Meia Maratona de Niterói terminam na próxima segunda-feira (4)

Os atletas interessados em participar da 8ª edição da Meia Maratona de Niterói precisam correr contra o tempo: as inscrições terminam na próxima segunda-feira (4), com número limitado de vagas. A prova acontece no domingo dia (10) e se consolida como um dos eventos mais inclusivos do calendário da cidade, reunindo desde corredores experientes até iniciantes e famílias em busca de qualidade de vida.

Com largada no Caminho Niemeyer, a tradicional prova contará com percursos para todos os perfis de participantes: 21 km, 12 km, 6 km, além da caminhada de 2,5 km e a modalidade Kids, promovendo inclusão e incentivo à prática esportiva em todas as idades.

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A Meia Maratona de Niterói é organizada pela 3A Eventos, e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforçando o compromisso da cidade com o estímulo ao esporte e à qualidade de vida.

“A Meia Maratona de Niterói é um convite para que todos participem, independentemente do nível. Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva, promover saúde e mostrar que o esporte é para todos”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.