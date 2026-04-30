Chihuahua morre após ataque de cadela solta em Icaraí
Após o ataque, o animal foi visto circulando livremente pelas ruas da região
Uma cadela sem guia atacou e matou um cachorro da raça chihuahua no fim da tarde da última quarta-feira (29), na Praia de Icaraí, em Niterói. Após o ataque, o animal foi visto circulando livremente pelas ruas da região, o que gerou preocupação entre moradores e tutores de pets.
Em comentários nas redes sociais, o casal responsável pelo chihuahua informou que é do Rio Grande do Sul e que estava apenas passeando com a cachorrinha quando o incidente aconteceu.
Horas depois, a cadela foi localizada por um adestrador com a ajuda de moradores. O animal foi resgatado e levado para uma clínica veterinária, onde passará por avaliação. Agora, voluntários buscam um lar temporário para a cadela.