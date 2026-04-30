Rodrigo Neves detalha estado de saúde do presidente da Famnit que passou mal durante evento, em Niterói

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, segue internado em estado estável após sofrer uma parada cardíaca na manhã desta quarta-feira (29), durante um evento no Teatro Popular Oscar Niemeyer. A atualização foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Neves, que comentou o caso nas redes sociais. Amâncio passou mal logo depois de discursar no lançamento do plano estratégico “Niterói que Queremos 2025-2050”. De acordo com relatos, ele se aproximava do prefeito para cumprimentá-lo quando caiu, diante de uma plateia com mais de 500 pessoas.

Ainda no local, o secretário de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, e o coordenador médico do Samu, doutor Éric, iniciaram manobras de reanimação. Em seguida, equipes do Samu assumiram o atendimento e o levaram para um hospital.

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Nas redes sociais, Rodrigo Neves detalhou o atendimento e o estado de saúde do dirigente. “Amâncio sofreu uma parada cardíaca logo após seu pronunciamento. Posteriormente, no hospital, foi identificada obstrução total no tronco da coronária esquerda. Graças à rápida atuação das equipes presentes, ele foi reanimado e levado ao hospital, onde passou por angioplastia, recebeu um stent e encontra-se, neste momento, em situação estável”, escreveu.

O prefeito também informou que o líder comunitário é diabético e, segundo familiares, não teria tomado a medicação após participar de um evento na noite anterior. “Seguimos em oração e na torcida por sua recuperação, solidários com sua família e amigos”, acrescentou. A cerimônia foi suspensa e, segundo o prefeito, será retomada na próxima semana. “O lançamento do plano foi interrompido e será retomado, quando serão apresentados os projetos prioritários para o período de 2025 a 2028”, informou.