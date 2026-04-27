Adolescente tem mal súbito e morre em Escola Municipal de Niterói

Não há informações sobre a causa da morte ou a identidade da aluna - Foto: Reprodução/Google Maps

Não há informações sobre a causa da morte ou a identidade da aluna - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma estudante da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, morreu após sofrer um mal súbito dentro da escola na manhã desta segunda-feira (27). Quem confirmou o falecimento foi o secretário de educação de Niterói, Bira Marques, por meio de suas redes sociais.

Segundo Marques, a estudante passou mal na escola e uma equipe médica a socorreu e ligou para a emergência, a encaminhando para uma unidade hospitalar. A estudante, no entanto, não resistiu. O secretário, na publicação, lamenta a morte da aluna, dando condolências a família, amigos e funcionários da escola.

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Até o momento, não há informações sobrem quem era a estudante, sua idade, causa da morte ou motivo do mal súbito.



Confira a nota completa do Secretário de Educação.

"Recebi com enorme tristeza a notícia do falecimento de uma estudante da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, após sofrer um mal súbito. Lamento profundamente esta perda tão dolorosa.

Desde os primeiros momentos, a escola prestou todo o socorro necessário e acionou as equipes médicas de maneira imediata. A estudante foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu.

Neste momento de imensa dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade escolar, que está profundamente abalada. A Secretaria Municipal de Educação seguirá à disposição para oferecer todo o apoio necessário."