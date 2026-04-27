Alunos da Faetec de Niterói ficam sem aula após instituição ser invadida e furtada

Ainda não há data para o retorno das aulas na Faetec do Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação

Ainda não há data para o retorno das aulas na Faetec do Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação

Estudantes do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, a Faetec, no Barreto, em Niterói, não tiveram aulas nesta segunda-feira (27), depois de a unidade escolar ser invadida e furtada durante a noite.

A Faetec informou que os criminosos levaram as torneiras dos banheiros e uma parte da fiação dos aparelhos de ar-condicionado, o que causou prejuízo na utilização dos sanitários.

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Durante a manhã desta segunda, equipes iriam à instituição com objetivo de realizar uma vistoria para avaliar a extensão dos danos e verificar as condições do prédio. A volta das aulas ainda não foi definida e essa data ficará dependente da conclusão da avaliação.

As aulas foram suspensas apenas para os alunos do Ensino Médio, mas os trabalhos seguem normalmente para o Ensino Fundamental, Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) e para as atividades do Centro Cultural.

O caso foi registrado em uma delegacia da região. Através de nota, a instituição de ensino alegou que medidas foram adotadas para restabelecer as condições da unidade.