Filho mais velho de Luana e Pedro Scooby conquista primeiro lugar em campeonato de surfe

Pedro Scooby comemora a primeira vitória do filho em uma competição de surfe - Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby comemora a primeira vitória do filho em uma competição de surfe - Foto: Reprodução/Instagram

O filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom, de 14 anos, ganhou o seu primeiro título no surfe neste domingo (26). A conquista aconteceu durante o Circuito Tríplice Coroa de Saquarema, que foi realizado na Praia de Itaúna.

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O adolescente disputou na categoria sub-14 e conquistou o primeiro lugar. Dom comemorou a vitória nas redes sociais e agradeceu o incentivo do pai.

“O primeiro a gente nunca esquece! Obrigado, pai, por toda a motivação e por acreditar em mim. Te amo”, escreveu o jovem.

Pedro Scooby e Luana Piovani comemoram a vitória do filho

O surfista Pedro Scooby, esteve presente no campeonato e pôde ver de perto o filho conquistar o primeiro pódio.

“Não consigo descrever esse momento em palavras. Primeira vitória do Dom! Parabéns, meu filho”, escreveu o pai orgulhoso.

Eles compartilham momentos esportivos desde a infância de Dom, quando ele também praticava skate.

Já Luana Piovani, mesmo distante do filho, não deixou de comemorar junto com ele. Durante uma viagem a Capri, na Itália, ela postou uma mensagem carinhosa nas redes sociais.

“O maior orgulho da minha vida”, escreveu a atriz.