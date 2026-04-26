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Fiscalização contra motos barulhentas ultrapassa duas mil abordagens em 2026

A força-tarefa é realizada, principalmente, no período noturno, e todas as ações são coordenadas pela Nittrans

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de abril de 2026 - 15:30
Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -

A Prefeitura de Niterói está intensificando as ações de fiscalização contra motos com escapamento adulterado em diferentes pontos da cidade. Somente neste primeiro trimestre, já foram abordadas 2.074 motocicletas, 155% a mais que no primeiro trimestre de 2025. Os dados refletem a continuidade e a ampliação das operações que percorrem diversos bairros de Niterói, da Zona Norte à Zona Sul. No primeiro trimestre de 2025, houve 813 abordagens.

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A força-tarefa é realizada, principalmente, no período noturno, e todas as ações são coordenadas pela Nittrans e contam com o apoio de diversos órgãos, como a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal e policiais militares do Proeis e do Segurança Presente.

“Estamos, desde o início de 2025, unindo esforços para garantir mais tranquilidade à população. Crianças, idosos e pessoas doentes são os mais impactados pelo excesso de ruído nas ruas, e isso reforça ainda mais o nosso compromisso com essas ações. Seguiremos firmes, ampliando a fiscalização e avançando nos resultados, que já são expressivos. Nosso objetivo é claro: promover mais qualidade de vida para todos. É hora de avançar”, afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento vencido e ausência de equipamentos obrigatórios. Dependendo da infração, os motociclistas podem ser autuados e ter o veículo removido.

As ações fazem parte de um trabalho contínuo da Prefeitura de Niterói para promover um trânsito mais seguro, organizado e menos ruidoso, garantindo mais bem-estar para moradores e pedestres.

Tags:

Fiscalização Niterói Nittrans prefeitura de niterói

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