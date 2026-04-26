Fiscalização contra motos barulhentas ultrapassa duas mil abordagens em 2026

Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói está intensificando as ações de fiscalização contra motos com escapamento adulterado em diferentes pontos da cidade. Somente neste primeiro trimestre, já foram abordadas 2.074 motocicletas, 155% a mais que no primeiro trimestre de 2025. Os dados refletem a continuidade e a ampliação das operações que percorrem diversos bairros de Niterói, da Zona Norte à Zona Sul. No primeiro trimestre de 2025, houve 813 abordagens.

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A força-tarefa é realizada, principalmente, no período noturno, e todas as ações são coordenadas pela Nittrans e contam com o apoio de diversos órgãos, como a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal e policiais militares do Proeis e do Segurança Presente.

“Estamos, desde o início de 2025, unindo esforços para garantir mais tranquilidade à população. Crianças, idosos e pessoas doentes são os mais impactados pelo excesso de ruído nas ruas, e isso reforça ainda mais o nosso compromisso com essas ações. Seguiremos firmes, ampliando a fiscalização e avançando nos resultados, que já são expressivos. Nosso objetivo é claro: promover mais qualidade de vida para todos. É hora de avançar”, afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

Além da poluição sonora, os agentes também fiscalizam outras irregularidades, como falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento vencido e ausência de equipamentos obrigatórios. Dependendo da infração, os motociclistas podem ser autuados e ter o veículo removido.

As ações fazem parte de um trabalho contínuo da Prefeitura de Niterói para promover um trânsito mais seguro, organizado e menos ruidoso, garantindo mais bem-estar para moradores e pedestres.