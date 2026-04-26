Marcha para Jesus reúne cerca de 15 mil pessoas em Niterói

A edição 2026 da Marcha para Jesus ― o segundo evento desse tipo realizado na cidade ― teve apoio da Prefeitura e reuniu cerca de 15 mil pessoas nesse sábado (25), que transformaram as ruas do Centro em um espaço de encontro, união e manifestação religiosa. Para fechar a programação, grandes nomes da música gospel fizeram um show gratuito.

A multidão percorreu a Avenida Amaral Peixoto, saindo do trecho em frente à Câmara Municipal, e seguiu até o Caminho Niemeyer, onde foi montado um grande palco. Entre os destaques, as cantoras Cassiane, Aline Barros e Maria Pita, o DJ Naudão, os cantores Waguinho e Paulo Neto, o músico Natinho Battera e o grupo Ministério da Equidade.

O prefeito Rodrigo Neves pediu a Deus que abençoasse Niterói e enfatizou que o município tem a melhor qualidade de vida do Estado do Rio de Janeiro.

“Niterói vai ficar abençoada para sempre, porque a gente cuida com amor de cada canto, de cada bairro, de cada um dos niteroienses. Estamos muito felizes em apoiar a Marcha para Jesus. Tenho certeza de que, em 2027, o evento vai ser ainda maior”, afirmou ele.

O pastor Alexandre Raposo, um dos organizadores da Marcha para Jesus, ressaltou que o evento não é uma manifestação política, mas sim de amor e devoção a Deus.

“Duvido que tenha uma Marcha mais bonita e com um visual mais lindo do que a de Niterói. Estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus, não para fazer política. É um momento de bênção e o povo vai sair daqui abençoado, renovado e restaurado. Derrama sobre Niterói a tua bênção, Senhor, que haja paz, saúde e prosperidade. Nós amamos essa terra”, disse ele.

A dona de casa Gleicyelen Sobrinho do Nascimento, de 33 anos, levou as filhas Lisbela e Bianca para a demonstração de fé.

“Jesus transformou a nossa vida e se fez presente. É nossa obrigação estar aqui para louvar, honrar e glorificar o nome do Senhor, que livrou minha filha de 3 anos que estava em um leito de hospital, na UTI. Ele teve misericórdia da vida dela”, contou.