Britânico viraliza ao classificar sanduíche do Marcelo como o melhor do mundo

“Esse sanduíche não é só bom, ele é absolutamente, excepcionalmente bom!” disse o influencer - Foto: Reprodução/Instagram

“Esse sanduíche não é só bom, ele é absolutamente, excepcionalmente bom!” disse o influencer - Foto: Reprodução/Instagram

Com um perfil de 534 mil seguidores no Instagram, o influencer britânico “Nick no Brasil” estava passando a tarde na praia de Itacoatiara, Niterói, quando comeu pela primeira vez o famoso Sanduíche do Marcelo, que faz sucesso entre os niteroienses.

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O britânico ainda brinca com a aparência do sanduíche, dizendo parecer nada apetitoso, mas que o sabor seria um dos motivos do porquê o Brasil tem uma das melhores culinárias do mundo.

“Esse sanduíche não é só bom, ele é absolutamente, excepcionalmente bom!” disse o influencer em vídeo publicado em seu perfil.

Nick tem o seu conteúdo baseado em visitar diferentes locais no Brasil e experimentar o que tem de melhor na culinária brasileira. Depois de passar por várias cidades, chegou a hora de Niterói entrar nos holofotes do influencer.