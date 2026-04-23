Trânsito no Centro terá alterações para celebração do Dia de São Jorge em Niterói

peradores de trânsito estarão no local para auxiliar na organização do fluxo - Foto: Reprodução/Prefeitura de Niterói

peradores de trânsito estarão no local para auxiliar na organização do fluxo - Foto: Reprodução/Prefeitura de Niterói

O Centro terá alterações no tráfego de veículos em função das celebrações do Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril. Algumas mudanças começaram nesta quarta-feira (22) e têm como objetivo assegurar a realização da festa com tranquilidade para participantes e moradores. Operadores de trânsito estarão no local para auxiliar na organização do fluxo e garantir a segurança viária durante o evento.

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Até as 22h desta quinta-feira (23), há a interdição total e proibição de estacionamento da Rua Alcides Figueiredo, no trecho entre as ruas São João e Marechal Deodoro. No mesmo período, a via poderá sofrer interdições pontuais, conforme a necessidade operacional.

No dia de hoje, data dedicada ao santo, haverá interdições temporárias para a realização da tradicional procissão, prevista para ocorrer das 18h às 20h. O cortejo passará pelas ruas São João, Barão do Amazonas, da Conceição, Visconde de Sepetiba e Marechal Deodoro, com retorno à Igreja de São Jorge.

A NitTrans orienta que motoristas evitem a região durante os períodos de maior movimentação e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.