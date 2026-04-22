Venda de ingressos para a 2ª edição da Fan Fest 'Energia para Torcer' em Niterói abre hoje (22)

O festival tem a proposta de unir duas paixões brasileiras, a música e o futebol - Foto: Divulgação/Fan Fest "Energia para Torcer"

O festival tem a proposta de unir duas paixões brasileiras, a música e o futebol - Foto: Divulgação/Fan Fest "Energia para Torcer"

A venda de ingressos para a segunda edição da Fan Fest 'Energia para Torcer' começa nesta quarta-feira (22), com valores a partir de R$ 60. O evento acontecerá nos dias 13, 19 e 24 de junho de 2026 no Caminho Niemeyer, localizado no Centro da cidade e contará com transmissões de jogos da seleção e shows com grandes artistas nacionais.

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O festival tem a proposta de unir duas paixões brasileiras, a música e o futebol. Nomes como Ludmilla, Ferrugem e Thiaguinho já estão confirmados, além de apresentações de DJs e grupos musicais ao longo dos dias de evento.

O local contará com uma estrutura para receber o público horas antes do início das partidas e telão para as transmissões e shows. O espaço ainda conta com áreas de convivência, praça de alimentação e ativações de marcas.

Caso a seleção brasileira avance pela fase de grupos, os organizadores do evento irão anunciar novas datas. Inclusive, o dia 29 de junho já está planejado caso o elenco conquiste uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Mundo.