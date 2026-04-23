Feriadão de São Jorge terá 18 praias recomendadas ao banho nas zonas sul e sudoeste do Rio de Janeiro

Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, do Pontal de Sernambetiba e de Botafogo - Foto: Reprodução/Forte de Copacabana

Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, do Pontal de Sernambetiba e de Botafogo - Foto: Reprodução/Forte de Copacabana

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta quarta-feira (22/4) traz 18 praias recomendadas ao banho nas zonas sudoeste e sul do Rio de Janeiro no feriado de São Jorge, sexta-feira e no fim de semana (23,24,25 e 26/4).

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As praias liberadas são Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca, Flamengo e Gloria.

Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, do Pontal de Sernambetiba e de Botafogo.

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Flechas, Icaraí, Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu (menos em frente ao restaurante Varandão) e Itacoatiara.

O banho não está recomendado nas praias da Boa Viagem, São Francisco e Charitas.

Em Paquetá, somente a Praia dos Tamoios está imprópria ao banho.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).