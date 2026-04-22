Policiais da DHSNG são flagrados usando viatura da corporação para evento particular; Vídeo!

Homens são flagrados deixando a viatura em direção ao Praia Clube, em Niterói - Foto: Reprodução

Homens são flagrados deixando a viatura em direção ao Praia Clube, em Niterói - Foto: Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foram flagrados usando a viatura da Polícia Civil para ir a uma festa no Praia Clube, São Francisco, Niterói, nessa terça-feira (21).

Um vídeo que circula nas redes sociais revela quatro homens saindo de uma viatura da DHNSG e indo em direção a uma festa. A pessoa que narra as imagens demonstra indignação.

Leia também:

Em Itaboraí, PRF apreende três carretéis de linha cortante

PRF frustra assalto após troca de tiros em São Gonçalo

“Os caras vieram para o casamento na viatura da Civil (Polícia Civil). Vai entender a situação, olha isso. É cada coisa que a gente vê, né!”, disse a pessoa em uma parte do vídeo.

Em outro trecho, a pessoa ainda consegue flagrar os homens indo em direção ao Praia Clube, em São Francisco, em Niterói.

“Vão lá para o canto, Praia Clube, São Francisco. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Fala para mim”, ainda brincou.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu os nossos contatos.





A pessoa que narra as imagens, demonstra indignação Reprodução