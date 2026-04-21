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Veículo pega fogo na Zona Sul de Niterói na manhã desta terça-feira

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado em pouco tempo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 12:20
Um veículo pegou fogo na manhã desta terça-feira
Um veículo pegou fogo na manhã desta terça-feira -

Um veículo pegou fogo na manhã desta terça-feira (21) na Rua Gavião Peixoto, na altura da Rua Ary Parreiras, no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado em pouco tempo após a chegada das equipes ao local e não houve registro de feridos.

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De acordo com relatos, o casal que estava no carro percebeu a saída de fumaça e conseguiu estacionar antes que as chamas se alastrassem, deixando o veículo em segurança. Apesar do susto e da intensidade do incêndio, não houve necessidade de interdição do trecho, e também não foram registradas retenções no trânsito da região.

Tags:

Incêndio Niterói notícias locais segurança no trânsito zona sul

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