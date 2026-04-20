Alunos do curso de veterinária realizam aula prática de clínica com pequenos animais na Universo

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) vem investindo em aulas práticas e atividades de campo para melhorar a formação dos alunos. No curso de Medicina Veterinária, esse tipo de aprendizado faz parte do dia a dia dos estudantes.

Na última quinta-feira (16), por exemplo, os alunos participaram de uma aula teórica e prática sobre doenças cardíacas em cães e gatos. A atividade aconteceu no campus de Niterói e foi ministrada pela médica veterinária Monique Marinho.

A aula teve dois momentos: primeiro, uma parte teórica no auditório, voltada para alunos de diferentes períodos. Depois, os estudantes da disciplina de Clínica Médica colocaram a mão na massa e acompanharam a realização de eletrocardiograma em dois cães. Outras atividades práticas, como aulas de neurologia e oftalmologia, já estão programadas.

Leia também:

Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira (EREMIM) realiza 2ª edição no próximo sábado (25)



Moradores de Rio do Ouro voltam às ruas contra falta d'água



Além das aulas, o curso também conta com ligas acadêmicas, como a LAFEVET, que promove encontros presenciais e online. A ideia é trocar experiências e incentivar os alunos nas áreas de pesquisa e extensão.

Para a professora Luciana Ferreira, esse contato direto com a prática faz toda a diferença. Segundo ela, as atividades ajudam os alunos a lidarem com situações reais da profissão e também a descobrirem com qual área querem trabalhar no futuro. Outro ponto importante é a presença dos animais, que aumenta o interesse e a participação dos estudantes.

Já a gestora do curso, Luciana Golinelli, destaca a estrutura oferecida pela universidade. Os alunos têm acesso a laboratórios equipados e também participam de atividades externas em clínicas, fazendas e instituições parceiras, como a Fazenda Capriana e a farmácia veterinária Drogavet.

A universidade ainda oferece transporte para essas atividades fora da sala de aula, que costumam ser muito aguardadas pelos estudantes. Além de aprender na prática, eles vivenciam experiências importantes para a carreira.