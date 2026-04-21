Carro invade canteiro de obras e cai em buraco em SG

Ainda não se sabe o que teria motivado o acidente - Foto: Reprodução

Ainda não se sabe o que teria motivado o acidente - Foto: Reprodução

Um carro caiu em um buraco de obra na Rua Dr. Nilo Peçanha, na altura do número 845, no Centro de São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (21).

Imagens que circulam nas redes sociais revelam que o carro invadiu o canteiro de obras da via e caiu no interior de uma enorme perfuração. Ainda não se sabe o que teria provocado a queda.

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De acordo com o Corpo de Bombeiro, o acidente ocorreu por volta das 7h da manhã. O motorista, um homem, foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro do Colubandê.