Niterói recebe a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision

O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas pelo Programa NAV (Niterói Audiovisual), e da Fundação de Arte de Niterói (FAN). - Foto: Divulgação

O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas pelo Programa NAV (Niterói Audiovisual), e da Fundação de Arte de Niterói (FAN). - Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (23) até o dia 29 de abril, o Reserva Cultural, em São Domingos, vai receber a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas pelo Programa NAV (Niterói Audiovisual), e da Fundação de Arte de Niterói (FAN). A cerimônia de abertura do festival vai acontecer nesta quarta-feira (22) somente para convidados, também no Reserva Cultural.

Em 2026, o festival apresenta 14 filmes inéditos e reconhecidos nos principais festivais internacionais: são cinco produções da França; três da Alemanha; três da Itália, uma da Espanha, uma da Suíça e uma da Polônia.

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“Vamos receber a segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision. No ano passado, o evento foi um sucesso, e este ano não será diferente. Niterói tem se consolidado como uma das principais referências culturais do Brasil. Receber este evento reforça a vocação da nossa cidade para a arte. É um orgulho ver Niterói no roteiro internacional do cinema e promover esse intercâmbio cultural com grandes produções europeias”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A programação do Festival de Cinema Europeu Imovision inclui sessões seguidas de debate com os artistas internacionais. Na quinta-feira (23), data de início do festival, o Reserva Cultural de Niterói terá uma sessão especial de “E Seus Filhos Depois Deles”, às 13h, que ao final contará com debate com os diretores franceses Ludovic & Zoran Boukherma.

Na mesma data, às 17h, o prestigiado diretor espanhol Julio Medem participa de debate com o público após a exibição de seu novo filme, “Oito Décadas de Amor”. Em seguida, às 20h30, a atriz italiana Barbara Ronchi apresenta a sessão e participa do debate de “Diva Futura”. Na sexta (24), às 13h, “Beladona” terá exibição seguida de debate com a diretora lituana Alanté Kavaïté.

"O apoio a este festival é mais uma iniciativa do Niterói Audiovisual, um programa estratégico para impulsionar este mercado, gerar negócios e empregos em toda a cadeia produtiva do setor. O impacto na cultura se reverbera em setores como turismo e serviços, também muito importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade", disse o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz.

“Ao apoiar o Festival de Cinema Europeu Imovision, a gestão pública municipal, por meio tambémda Fundação de Arte de Niterói, reforça seu compromisso com a diversidade artística e cultural para a população. Essa é uma oportunidade para o público ter acesso a filmes premiados e produções que normalmente não chegam ao circuito comercial, ampliando o contato com diferentes histórias e culturas”, avalia Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói.

Os filmes que serão exibidos na segunda edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, no Reserva Cultural, são os seguintes:

1- 'As Cores do Tempo' (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)

2- 'O Grande Arco de Paris' (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

3- 'E Seus Filhos Depois Deles' (And Their Children After Then), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)

4- 'Beladona' (Beladonne), de Alanté Kavaïté (França)

5- 'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

6- 'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

7- 'Amiga Silenciosa' (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)

8- 'Uma Infância Alemã' (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

9- 'Querendo ou Não' (Damned If You Do, Damned If You Don’t), de Gianni Di Gregorio (Itália)

10- 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)

11- '5 Segundos' (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

12- 'Oito Décadas de Amor' (8), de Julio Medem (Espanha)

13- ‘Erupcja’, de Pete Ohs (Polônia)

14- 'Rebelião Silenciosa' (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)

A programação completa está no site: https://www.reservacultural.com.br/niteroi/