IV Festival de Choro Internacional de Niterói toma conta da cidade entre os dias 23 e 26 de abril
O Festival de Choro de Niterói 2026 é, acima de tudo, um convite
Entre os dias 23 e 26 de abril, Niterói se torna mais uma vez, a cidade do choro, realizando através da Fundação de Arte de Niterói e da Prefeitura Municipal da cidade, o IV Festival Internacional de Choro de Niterói. Serão 4 dias de muita música de qualidade e gratuita.
Entre o sopro e o couro, entre o riso e a saudade, ele aprendeu a escutar a cidade antes mesmo de ser chamado de gênero. O Festival de Choro de Niterói 2026 nasce desse mesmo gesto: ouvir o passado, sentir o presente e dançar em direção ao futuro.
Leia também:
Durante quatro dias, o festival transforma Niterói em um grande território de encontro, onde o choro se apresenta como matriz viva da música brasileira, dialogando com o samba, o jazz, o frevo, o funk carioca, a música negra contemporânea e as expressões populares que fazem do corpo um instrumento tão essencial quanto qualquer violão ou sopro.
A programação reúne grandes nomes da música brasileira em concertos que atravessam gerações, linguagens e afetos. Homenagens a mestres como Elizeth Cardoso, Garoto, Paulinho da Viola e Jorginho do Pandeiro convivem com artistas que expandem fronteiras, criando pontes entre tradição e invenção. O palco recebe encontros raros, celebrações coletivas e momentos de escuta profunda.
O festival também afirma o corpo como lugar de memória e criação. Em um de seus momentos mais simbólicos, o passinho do funk carioca encontra o frevo, colocando frente a frente — e lado a lado — duas potências populares nascidas da rua, do improviso e da resistência. Um gesto que reafirma que tradição não é imobilidade: é movimento.
Há ainda espaço para o piano delicado em meio ao fluxo urbano, bandas que ecoam os antigos coretos, rodas que se formam espontaneamente, danças que atravessam o público e uma praça de alimentação que celebra os sabores da cidade. Tudo pensado para que o festival seja mais que uma sequência de shows: seja uma experiência sensorial, coletiva e afetiva.
O Festival de Choro de Niterói 2026 é, acima de tudo, um convite.
A ouvir com atenção.
A dançar sem pedir licença.
A reconhecer no choro não apenas um patrimônio, mas uma linguagem aberta, pulsante e profundamente contemporânea.
Porque enquanto houver cidade, haverá choro.
E enquanto houver choro, haverá encontro.
Também haverá oficinas de instrumentos e equipamentos públicos na cidade, as inscrições deverão ser feitas pelo instagram @choroniteroi, o link está na bio. Os locais de cada oficina serão enviados no e-mail de confirmação para os inscritos.
Acordeon - Marcelo Caldi
Bandolim - Luis Barcelos
Bateria - Marcus Thadeu
Cavaco - Márcio Almeida
Clarinete - Rui Alvim
Flauta - Dudu Oliveira
Pandeiro - Netinho de Albuquerque
Piano - Maria Teresa Madeira
Sax - Joana Saraiva
Trombone - Everson Moraes
Trompete - Aquiles Moraes
Violão 6 cordas - Fernando Caneca
Violão com 7 - Igor Souza
Workshop de Choro e Samba - Matheus Pessanha
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Para assistir aos espetáculos na sala Nelson, é necessário retirar o convite gratuitamente na bilheteria, com 2h de antecedência.
23 de abril
17:30 - Duo Morgana Moreno e Francisco Pellegrini
Local: Reserva Cultural
19:30 - Abertura Institucional do IV Festival Internacional de Choro de Niterói
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
20:30 - Tributo ao Zé da Velha com Silvério Ponte e Everson Moraes
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
24 de abril
14h - Banda Musical do Colégio Salesiano Santa Rosa
Local: Reserva Cultural
15:30 - Apresentação dos alunos das oficinas de Choro
Local: Reserva Cultural
16h - Rogério Souza
Local: Reserva Cultural
17:30 - Amaro Freitas
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
19:30 - Choro Batucada
Local: Reserva Cultural
25 de abril
14h - Orquestra Sopros do Rio
Local: Reserva Cultural
15h30 - Canções e Choros de Paulinho da Viola com Mário Séve
Local: Palco externo do Reserva Cultural
17h - Sarau para Paulinho da Viola, com o grupo Choro da Ribeira, Beatriz Rabello, Bruno Barreto e apresentação de Claudia Macedo)
Local: Palco externo do Reserva Cultural
18:30 - Celso Fonseca convida Leo Gandelman
Local: Palco externo do Reserva Cultural
20:30 - Jazz das Minas convida Eliana Pittman
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
26 de abril
14h - A vida é um Choro por Dudu Oliveira
Local: Reserva Cultural
15:30 - Jorginho do Pandeiro 95 anos com Celsinho Silva e Eduardo Silva
Local: Reserva Cultural
17h - Rogério Caetano
Local: Reserva Cultural
18h - Homenagem aos Mestres do Choro - Cristovão Bastos com participação especial de Mauro Senise
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
19h - Boêmios da Rua do Rosário
Local: Reserva Cultural
20h - Pife Muderno convida Edu Lobo
Local: Palco externo do Reserva Cultural
SERVIÇO
IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHORO DE NITERÓI
Datas: 23 a 26 de abril
Local: Reserva Cultural e Sala Nelson Pereira dos Santos
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói