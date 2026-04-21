IV Festival de Choro Internacional de Niterói toma conta da cidade entre os dias 23 e 26 de abril

O Festival de Choro de Niterói 2026 é, acima de tudo, um convite

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 08:26
O Festival de Choro de Niterói 2026 nasce desse mesmo gesto: ouvir o passado, sentir o presente e dançar em direção ao futuro
O Festival de Choro de Niterói 2026 nasce desse mesmo gesto: ouvir o passado, sentir o presente e dançar em direção ao futuro -

Entre os dias 23 e 26 de abril, Niterói se torna mais uma vez, a cidade do choro, realizando através da Fundação de Arte de Niterói e da Prefeitura Municipal da cidade, o IV Festival Internacional de Choro de Niterói. Serão 4 dias de muita música de qualidade e gratuita.

Entre o sopro e o couro, entre o riso e a saudade, ele aprendeu a escutar a cidade antes mesmo de ser chamado de gênero. O Festival de Choro de Niterói 2026 nasce desse mesmo gesto: ouvir o passado, sentir o presente e dançar em direção ao futuro.

Leia também: 

Dia das Mães: A duas semanas da data, comércio mantém expectativa de alta nas vendas

Perseguição policial termina com mulher baleada e apreensão de drogas em São Gonçalo

Durante quatro dias, o festival transforma Niterói em um grande território de encontro, onde o choro se apresenta como matriz viva da música brasileira, dialogando com o samba, o jazz, o frevo, o funk carioca, a música negra contemporânea e as expressões populares que fazem do corpo um instrumento tão essencial quanto qualquer violão ou sopro.

A programação reúne grandes nomes da música brasileira em concertos que atravessam gerações, linguagens e afetos. Homenagens a mestres como Elizeth Cardoso, Garoto, Paulinho da Viola e Jorginho do Pandeiro convivem com artistas que expandem fronteiras, criando pontes entre tradição e invenção. O palco recebe encontros raros, celebrações coletivas e momentos de escuta profunda.

O festival também afirma o corpo como lugar de memória e criação. Em um de seus momentos mais simbólicos, o passinho do funk carioca encontra o frevo, colocando frente a frente — e lado a lado — duas potências populares nascidas da rua, do improviso e da resistência. Um gesto que reafirma que tradição não é imobilidade: é movimento.

Há ainda espaço para o piano delicado em meio ao fluxo urbano, bandas que ecoam os antigos coretos, rodas que se formam espontaneamente, danças que atravessam o público e uma praça de alimentação que celebra os sabores da cidade. Tudo pensado para que o festival seja mais que uma sequência de shows: seja uma experiência sensorial, coletiva e afetiva.

O Festival de Choro de Niterói 2026 é, acima de tudo, um convite.

A ouvir com atenção.

A dançar sem pedir licença.

A reconhecer no choro não apenas um patrimônio, mas uma linguagem aberta, pulsante e profundamente contemporânea.

Porque enquanto houver cidade, haverá choro.

E enquanto houver choro, haverá encontro.

Também haverá oficinas de instrumentos e equipamentos públicos na cidade, as inscrições deverão ser feitas pelo instagram @choroniteroi, o link está na bio. Os locais de cada oficina serão enviados no e-mail de confirmação para os inscritos.

Acordeon - Marcelo Caldi

Bandolim - Luis Barcelos

Bateria - Marcus Thadeu

Cavaco - Márcio Almeida

Clarinete - Rui Alvim

Flauta - Dudu Oliveira

Pandeiro - Netinho de Albuquerque

Piano - Maria Teresa Madeira

Sax - Joana Saraiva

Trombone - Everson Moraes

Trompete - Aquiles Moraes

Violão 6 cordas - Fernando Caneca

Violão com 7 - Igor Souza

Workshop de Choro e Samba - Matheus Pessanha

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Para assistir aos espetáculos na sala Nelson, é necessário retirar o convite gratuitamente na bilheteria, com 2h de antecedência.

23 de abril

17:30 - Duo Morgana Moreno e Francisco Pellegrini

Local: Reserva Cultural

19:30 - Abertura Institucional do IV Festival Internacional de Choro de Niterói

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

20:30 - Tributo ao Zé da Velha com Silvério Ponte e Everson Moraes

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

24 de abril

14h - Banda Musical do Colégio Salesiano Santa Rosa

Local: Reserva Cultural

15:30 - Apresentação dos alunos das oficinas de Choro

Local: Reserva Cultural

16h - Rogério Souza

Local: Reserva Cultural

17:30 - Amaro Freitas

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

19:30 - Choro Batucada

Local: Reserva Cultural

25 de abril

14h - Orquestra Sopros do Rio

Local: Reserva Cultural

15h30 - Canções e Choros de Paulinho da Viola com Mário Séve

Local: Palco externo do Reserva Cultural

17h - Sarau para Paulinho da Viola, com o grupo Choro da Ribeira, Beatriz Rabello, Bruno Barreto e apresentação de Claudia Macedo)

Local: Palco externo do Reserva Cultural

18:30 - Celso Fonseca convida Leo Gandelman

Local: Palco externo do Reserva Cultural

20:30 - Jazz das Minas convida Eliana Pittman

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

26 de abril

14h - A vida é um Choro por Dudu Oliveira

Local: Reserva Cultural

15:30 - Jorginho do Pandeiro 95 anos com Celsinho Silva e Eduardo Silva

Local: Reserva Cultural

17h - Rogério Caetano

Local: Reserva Cultural

18h - Homenagem aos Mestres do Choro - Cristovão Bastos com participação especial de Mauro Senise

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

19h - Boêmios da Rua do Rosário

Local: Reserva Cultural

20h - Pife Muderno convida Edu Lobo

Local: Palco externo do Reserva Cultural

SERVIÇO

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHORO DE NITERÓI

Datas: 23 a 26 de abril

Local: Reserva Cultural e Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Matérias Relacionadas