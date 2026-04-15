Fluminense perde para o Independiente Rivadavia pela Conmebol Libertadores

O Fluminense perdeu para o Independiente Rivadavia, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15/04), em jogo válido pela segunda rodada da Conmebol Libertadores, no Maracanã. Guilherme Arana marcou o gol do Tricolor, que segue com um ponto, na terceira colocação do grupo C da competição.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (19/04) para enfrentar o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h, na Vila Belmiro.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense dominou a partida nos primeiros minutos, com chegadas constantes ao ataque e boas oportunidades de marcar. Aos quatro minutos, após troca de passes no campo ofensivo, Samuel Xavier cruzou, Castillo dominou e chutou para defesa do goleiro. Aos 7, Canobbio cruzou e Castillo arrematou para fora. Aos 9, Savarino cruzou para Guilherme Arana chutar forte para abrir o placar para o Tricolor.

Depois do gol, o Fluminense seguiu criando chances para ampliar a vantagem. Aos 20 minutos, Savarino recebeu pela esquerda, chutou colocado e o goleiro espalmou. No rebote, Canobbio mandou por cima do gol. Aos 26, Canobbio lançou Ignácio pela direita, e o zagueiro finalizou cruzado para nova defesa do goleiro. Aos 31, foi a vez de Martinelli arriscar de longe e a bola foi para fora.

Em jogada de bola parada, o adversário empatou o confronto aos 36 minutos. Antes do intervalo, o Fluminense ainda levou perigo em chute de fora da área de Freytes aos 41 minutos.

SEGUNDO TEMPO

O adversário marcou o segundo gol aos cinco minutos. Em busca de um melhor resultado, o Fluminense pressionou os argentinos durante o restante da etapa final. Aos nove, Ganso ajeitou para Martinelli, que finalizou de fora da área e a bola passou ao lado da trave. Aos 11, Canobbio tabelou com Samuel Xavier e cruzou para Martinelli cabecear para fora. Aos 15, Savarino chutou da entrada da área e o goleiro fez a defesa.

O Tricolor seguiu em busca do gol de empate. Aos 27 minutos, Guga cruzou, a zaga tentou afastar, a bola resvalou em Kevin Serna e foi para fora. Aos 30, Facundo Bernal recebeu de Guga e chutou por cima. Aos 33, Kevin Serna fez boa jogada pela esquerda e tocou para Savarino finalizar pelo lado.

Próximo ao apito final, o Fluminense teve chances com Guilherme Arana, Savarino e John Kennedy, mas não conseguiu botar a bola na rede.