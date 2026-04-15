Fogão vence o Racing de virada na Argentina e conquista a liderança de seu grupo na Sul-Americana
Partida terminou com placar de 3 a 2 em pleno estádio El Cilindro, na noite desta quarta-feira (15)
Com gol de Danilo nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2 nesta quarta-feira (15/4), dentro do El Cilindro, sem torcida, e assumiu a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana, com 4 pontos. O Caracas, que venceu o Independiente Petrolero por 1 a 0, também tem quatro pontos, mas menos gols marcados.
Foi a primeira vitória do Glorioso sob o comando de Franclim Carvalho, após dois empates. O Botafogo saiu atrás, virou o jogo e sofreu o empate, mas foi guerreiro e nunca desistiu da partida.
Quando saiu a escalação, com Neto no gol, a torcida do Botafogo já previa o pior. E o jogo começou com uma falha de quem? Dele mesmo! Após uma falta cobrada no lado esquerdo, Neto saiu socando o vento e Santiago Sosa, de cabeça, fez 1 a 0 para o Racing. O gol logo no início atrapalhou o Alvinegro, que continuou levando sufoco.
Aos nove minutos, Martirena enfiou, Barboza tentou cortar, mas deixou na medida para Maravilla Martínez, que avançou, driblou Neto e chutou, Ferraresi se jogou na bola e salvou de forma providencial o que seria o segundo gol. Na sequência, em cobrança de escanteio, Neto se redimiu e fez uma defesaça no chão, em cabeceio de Colombo.
O Botafogo foi conseguindo aos poucos melhorar no jogo depois da pressão inicial do Racing e empatou aos 22: Ferraresi tentou o lançamento, a zaga do time argentino bateu cabeça e Athur Cabral, espero, pegou a sobra, avançou e chutou por baixo de Cambeses: 1 a 1. Pouco depois, em boa jogada pela direita, Mateo Ponte rolou com inteligência para trás e Matheus Martins chutou em curva, mas sem direção, nas mãos do goleiro.
Com muita entrega em campo, o Botafogo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Barboza descolou ótimo lançamento, Júnior Santos saiu do campo de defesa, avançou em disparada e tocou na saída do goleiro, fazendo 2 a 1 aos 41 minutos. Mas o Alvinegro terminou a etapa inicial sofrendo um susto: nos acréscimos, após cruzamento da direita, Maravilla Martínez cabeceou dentro da pequena área e Neto fez outra defesa milagrosa.
O Racing entrou no segundo tempo disposto a conseguir o empate. Logo aos seis minutos, Pardo lançou, Baltasar Rodríguez tentou chutar, a bola saiu mascada e sobrou livre para Adrián Martínez, que cabeceou e Neto defendeu no reflexo. O Botafogo não voltou bem do intervalo e levou o gol aos 18: após lançamento de muito longe, Cannavo rolou da direita e Adrián Martínez só completou no centro, deixando tudo igual.
O jogo caiu bastante de ritmo, e o Botafogo não conseguiu voltar para o jogo. Mas não desistiu nenhum momento. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Kadir – que havia acabado de entrar – recebeu passe de Jordan Barrera e tocou para Danilo, livre na área, marcar o gol da vitória alvinegra.
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo agora terá dois jogos seguidos contra a Chapecoense. Primeiro no sábado (18/4), às 19h, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro, e depois na terça-feira (21/4), Feriado de Tiradentes, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela quinta fase da Copa do Brasil.