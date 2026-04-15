Sociedade Fluminense de Fotografia recebe Jornalista Pinheiro Junior para lançamento de novo livro

Pinheiro lançará obra no dia 25 de abril, às 15h, na Sociedade Fluminense de Fotografia, na Rua Dr. Celestino, 115, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Léo Pinheiro

Pinheiro lançará obra no dia 25 de abril, às 15h, na Sociedade Fluminense de Fotografia, na Rua Dr. Celestino, 115, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Léo Pinheiro

Aos 91 anos, o jornalista e escritor Pinheiro Junior lança o livro “Fantasmas Baldios”, uma narrativa erótica permeada por crenças, crendices e tragédias que atravessam o universo caótico da família humana. O lançamento acontece no dia 25 de abril, às 15h, na Sociedade Fluminense de Fotografia, na Rua Dr. Celestino, 115, no Centro de Niterói.

Com foto de capa exclusiva assinada pelo fotógrafo Léo Pinheiro, a obra traz a imagem de uma famosa escultura de beijo exposta no Museu Rodin, em Paris. No romance, o leitor é conduzido por um terreno baldio e por um exótico e misterioso casarão, cenários que podem ser entendidos como metáforas do turbulento habitat humano. Entre tragédias encenadas nesse terreno-teatro e murmúrios de comédia soprados por uma plateia inquieta, uma história se destaca e segue até o cemitério, onde se dissolve em cinzas e comentários exaltados.

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Embora o desfecho de “Fantasmas Baldios” não seja exatamente um happy end, o romance mantém a temperatura intensa que marca a narrativa de Pinheiro Junior. “A pandemia da Covid me surpreendeu com ‘Fantasmas Baldios’ pela metade. Quase abandonei o projeto, absorvido por afazeres pretensamente mais importantes. Nada, porém, é mais importante do que um romance inspirado ou fruto de pesquisas já realizadas. Retomei o ‘Fantasmas Baldios’, que se afogava entre anotações”, afirma o autor.

Pinheiro Junior é uma referência nacional no jornalismo e na literatura. Iniciou a carreira aos 18 anos, ao lado de Samuel Wainer, com a série de reportagens “Juventude Transviada”, publicada em 1955, sobre jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao longo da trajetória, atuou como repórter, cronista, editor e diretor em veículos como Última Hora, O Jornal e O Globo. Também chefiou a redação da TV Globo e gerenciou o jornalismo da TV Rio.

Além de “Fantasmas Baldios”, é autor de obras como “A Febre de Notícias ao Entardecer”, “A Última Hora (como ela era)” e “Bombom Ladrão”, entre outras. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, é membro da Academia Fluminense de Letras.