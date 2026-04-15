Brasil conquista recorde no Guinness com IA na educação pública

A inteligência artificial aplicada à educação pública brasileira alcançou um marco histórico. A edtech Estudo Play recebeu oficialmente a certificação do Guinness World Records pelo maior volume de redações manuscritas corrigidas por inteligência artificial em um único mês.

O reconhecimento foi entregue na última quinta-feira (9), durante cerimônia realizada na sede da empresa, em João Pessoa (PB), com a presença de 150 pessoas, incluindo autoridades da educação e representantes institucionais, entre eles Lucas Ribeiro, governador da Paraíba; Manoel Vicente da Silva Calazans, secretário de Educação da Bahia; Natalia Ramirez, juíza do Guinness World Records; e Kellen Senra, subsecretária de desenvolvimento da educação básica de Minas Gerais.

O marco foi alcançado durante o Projeto Enem MG, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, entre setembro e outubro de 2025. A iniciativa utilizou tecnologia proprietária para corrigir redações escritas à mão, posteriormente digitalizadas e analisadas com base nos critérios do Enem.

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Ao todo, em 2025, cerca de 5 milhões de redações foram processadas pela Inteligência Artificial Estudo Play, sistema desenvolvido para avaliação textual em larga escala, com precisão, padronização e aderência aos critérios do exame. Desse volume, mais de 461 mil textos corrigidos em um único mês garantiram o recorde mundial certificado pelo Guinness.

Durante a cerimônia, o diretor geral da Estudo Play, Felipe Piancó, agradeceu o apoio de parceiros e da comunidade escolar. “Essa conquista também é dos professores, gestores e, principalmente, dos milhões de estudantes da rede pública que utilizaram a nossa ferramenta. Para nós, eles não são apenas dados em um sistema, mas jovens que enfrentam desafios diários para acessar o ensino superior, e é por eles que seguimos trabalhando para oferecer o que há de melhor em pedagogia e tecnologia”.

A parceria com redes públicas de ensino junto a Secretaria de Educação de Minas Gerais foi determinante para viabilizar a escala do projeto e ampliar o acesso dos estudantes às oportunidades de preparação para o Enem.

“Ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes da rede pública é essencial. Em Minas Gerais, identificamos que, muitas vezes, o desafio começava na falta de informação sobre os caminhos até a universidade. Por isso, o trabalho de engajamento foi decisivo. A Estudo Play entendeu não apenas o projeto, mas a política pública que buscamos implementar no estado”, afirmou Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica de Minas Gerais.

O desempenho expressivo é resultado de uma estratégia consistente de expansão e impacto. A tecnologia da Estudo Play utilizada no projeto, foi desenhada para operar em ambientes reais de ensino: as redações são produzidas manualmente em sala de aula, digitalizadas e submetidas à análise automatizada, permitindo escala sem abrir mão da autenticidade da produção escrita dos estudantes.

O feito também reforça uma tendência crescente no setor: o uso de inteligência artificial para ampliar acesso, escala e qualidade na educação pública. A plataforma da empresa integra trilhas personalizadas de aprendizagem, videoaulas com tradução em Libras, simulados, prática contínua de redação e relatórios analíticos que apoiam gestores e educadores na tomada de decisão.

Com o reconhecimento internacional, a Estudo Play passa a ocupar um papel relevante no debate sobre o futuro da educação, ao evidenciar que é possível aliar escala, qualidade e equidade por meio da tecnologia, tendo a escrita como pilar do desenvolvimento acadêmico. “Mais do que um recorde, o resultado comprova o potencial da inteligência artificial aplicada em larga escala para enfrentar desafios concretos da educação pública”, conclui Helber Vieira, diretor institucional da Estudo Play.