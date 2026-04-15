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Brasil conquista recorde no Guinness com IA na educação pública

Cerimônia em João Pessoa marcou reconhecimento ao maior volume de redações corrigidas por IA na educação pública

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de abril de 2026 - 15:32
Brasil conquista recorde no Guinness com IA na educação pública
Brasil conquista recorde no Guinness com IA na educação pública -

A inteligência artificial aplicada à educação pública brasileira alcançou um marco histórico. A edtech Estudo Play recebeu oficialmente a certificação do Guinness World Records pelo maior volume de redações manuscritas corrigidas por inteligência artificial em um único mês.

O reconhecimento foi entregue na última quinta-feira (9), durante cerimônia realizada na sede da empresa, em João Pessoa (PB), com a presença de 150 pessoas, incluindo autoridades da educação e representantes institucionais, entre eles Lucas Ribeiro, governador da Paraíba; Manoel Vicente da Silva Calazans, secretário de Educação da Bahia; Natalia Ramirez, juíza do Guinness World Records; e Kellen Senra, subsecretária de desenvolvimento da educação básica de Minas Gerais.

O marco foi alcançado durante o Projeto Enem MG, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, entre setembro e outubro de 2025. A iniciativa utilizou tecnologia proprietária para corrigir redações escritas à mão, posteriormente digitalizadas e analisadas com base nos critérios do Enem.

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Ao todo, em 2025, cerca de 5 milhões de redações foram processadas pela Inteligência Artificial Estudo Play, sistema desenvolvido para avaliação textual em larga escala, com precisão, padronização e aderência aos critérios do exame. Desse volume, mais de 461 mil textos corrigidos em um único mês garantiram o recorde mundial certificado pelo Guinness.

Durante a cerimônia, o diretor geral da Estudo Play, Felipe Piancó, agradeceu o apoio de parceiros e da comunidade escolar. “Essa conquista também é dos professores, gestores e, principalmente, dos milhões de estudantes da rede pública que utilizaram a nossa ferramenta. Para nós, eles não são apenas dados em um sistema, mas jovens que enfrentam desafios diários para acessar o ensino superior, e é por eles que seguimos trabalhando para oferecer o que há de melhor em pedagogia e tecnologia”.

A parceria com redes públicas de ensino junto a Secretaria de Educação de Minas Gerais foi determinante para viabilizar a escala do projeto e ampliar o acesso dos estudantes às oportunidades de preparação para o Enem.

“Ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes da rede pública é essencial. Em Minas Gerais, identificamos que, muitas vezes, o desafio começava na falta de informação sobre os caminhos até a universidade. Por isso, o trabalho de engajamento foi decisivo. A Estudo Play entendeu não apenas o projeto, mas a política pública que buscamos implementar no estado”, afirmou Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica de Minas Gerais.

O desempenho expressivo é resultado de uma estratégia consistente de expansão e impacto. A tecnologia da Estudo Play utilizada no projeto, foi desenhada para operar em ambientes reais de ensino: as redações são produzidas manualmente em sala de aula, digitalizadas e submetidas à análise automatizada, permitindo escala sem abrir mão da autenticidade da produção escrita dos estudantes.

O feito também reforça uma tendência crescente no setor: o uso de inteligência artificial para ampliar acesso, escala e qualidade na educação pública. A plataforma da empresa integra trilhas personalizadas de aprendizagem, videoaulas com tradução em Libras, simulados, prática contínua de redação e relatórios analíticos que apoiam gestores e educadores na tomada de decisão.

Com o reconhecimento internacional, a Estudo Play passa a ocupar um papel relevante no debate sobre o futuro da educação, ao evidenciar que é possível aliar escala, qualidade e equidade por meio da tecnologia, tendo a escrita como pilar do desenvolvimento acadêmico. “Mais do que um recorde, o resultado comprova o potencial da inteligência artificial aplicada em larga escala para enfrentar desafios concretos da educação pública”, conclui Helber Vieira, diretor institucional da Estudo Play.

Tags:

Guinness Book Inteligência Artifical

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