Pelo fim da escala 6x1: trabalhadores niteroienses participam de ato público em Brasília

Uma delegação de Niterói participará, nesta quarta-feira (15), em Brasília, da 3ª Marcha da Classe Trabalhadora, organizada pelas centrais sindicais pelo fim da escala 6X1, redução da jornada de trabalho sem redução salarial, ampliação de direitos trabalhistas, regulamentação e proteção para trabalhadores de aplicativos e o enfrentamento à “pejotização” e ao feminicídio.

A comitiva niteroiense inclui representantes das categorias dos rodoviários, empregados em edifícios, trabalhadores de postos de gasolina e do setor de fornecimento de água. A marcha prevê a concentração no estacionamento do Teatro Nacional, às 8h, seguida da plenária da Conferência da Classe Trabalhadora (CONCLAT), às 9h, e de passeata na Esplanada dos Ministérios, às 11h. Ao final do evento, as lideranças sindicais serão recebidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Embora cada categoria tenha suas pautas, algumas coincidem em nível nacional. Por isso, é importante a participação de todos na marcha. Algumas propostas apresentadas em outras edições do evento foram aprovadas e implementadas pelo governo”, afirma o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Rubens dos Santos Oliveira, vinculado à Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).

Rubens se refere a políticas públicas, que surgiram da pauta dos trabalhadores, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil reais, elaboração de medidas para reduzir o endividamento das famílias e o custo do crédito, ampliação do crédito às micro e pequenas empresas e à agricultura familiar, ampliação de programas sociais como o Bolsa Família e a retomada do Programa Minha Casa Minha Vida.

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