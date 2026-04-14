Carreta que transportava pedras tomba em Itaboraí nesta terça (14)

Uma carreta tombou na Avenida 22 de Maio, próximo ao bairro Rio Várzea, em Itaboraí, na altura do Barcelos Atacadista, na manhã desta terça-feira (14). O caminhão transportava pedras e após o acidente o local apresentou retenções.

As primeiras informações dão conta de que o incidente não deixou feridos. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para atender a ocorrência. O acidente refletiu no fluxo de veículos, que dificultou a passagem dos motoristas.

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De acordo com testemunhas, o caminhão estaria transportando material para obras no trecho, quando o chão teria cedido causando acidente. Contudo, ainda não há confirmação dessa versão por órgão oficiais.

Ainda não há informações precisas da circunstância do acidente. Também não se sabe se houve erro mecânico ou se o motorista perdeu o controle.