São Gonçalo recebe “Batalha do Passinho Nosso Sonho” no Parque RJ no próximo dia 18
Evento gratuito celebra a cultura do funk carioca e abre espaço para talentos gonçalenses
São Gonçalo será palco de mais uma grande celebração da cultura urbana no próximo sábado, 18 de abril, às 16h, no Parque RJ Nosso Sonho, com a realização da Batalha do Passinho Nosso Sonho.
A Batalha do Passinho é uma competição de dança urbana que surgiu nas favelas do Rio de Janeiro e se consolidou como uma das mais autênticas expressões culturais da juventude periférica. Na disputa, dançarinos demonstram habilidade, criatividade, velocidade e técnica ao som do funk carioca, incorporando influências de ritmos como frevo, samba e hip-hop.
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O evento contará com um corpo de jurados formado por nomes de destaque na cena do passinho: Andre Oliveira, VN Rodrigues e Peterson Sidy, que vêm ganhando grande visibilidade nas redes sociais com vídeos de dança gravados em diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, ajudando a ampliar o alcance da cultura do passinho.
Os interessados em participar da batalha poderão se inscrever gratuitamente no próprio dia do evento. Basta comparecer ao local até às 15h para realizar a inscrição presencial.
A Batalha do Passinho Nosso Sonho promete reunir talentos, incentivar novos artistas e fortalecer a cultura das periferias, transformando o lazer em expressão artística e ocupando espaços públicos com dança, música e criatividade.
Serviço
Data: 18 de abril
Horário: 16h (inscrições até 15h)
Local: Parque RJ Nosso Sonho – São Gonçalo (Rua Formosa, Boa Vista)
Entrada: Gratuita