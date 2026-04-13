Festival Nordestino 2026: quatro dias de programação com entrada gratuita em Niterói
O evento foi pensado para receber pessoas de todas as idades, com atrações especiais para a criançada
Prepare-se para celebrar o melhor da cultura nordestina! O Festival Nordestino 2026 chega a Niterói com entrada gratuita e promete ser a melhor edição de sua história. O evento acontece de 30 de abril a 3 de maio no Mercado Municipal de Niterói, reunindo o melhor da música, gastronomia e cultura do Nordeste brasileiro em quatro dias inesquecíveis de programação.
Durante todo o festival, o público poderá curtir shows de grandes nomes da música nordestina, incluindo Cabras da Pista, Lara Zuzarte, Trio Pé Descalço, Trio por Enquanto, Neidinha Rocha, Willian e banda, Banda Peruano e Chineizão. A programação também conta com sets de DJs, sessões de karaokê e apresentações especiais de artistas como Léo Castro, FL Bruno Kennedy e Bell Almeida, garantindo o melhor do forró, piseiro e sertanejo para todos os gostos.
O festival foi pensado para receber pessoas de todas as idades, com atrações especiais para a criançada. O parque infantil estará disponível durante todos os dias do evento, e nos finais de semana haverá programação extra: no sábado, dia 2 de maio, a Criart promove animação em ação, enquanto no domingo, dia 3 de maio, o Palhaço Azeitona diverte a garotada com muita alegria e brincadeiras.
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Prepare o paladar para uma verdadeira viagem gastronômica! Os visitantes poderão saborear o melhor da culinária nordestina, com diversas opções de comidas típicas como baião de dois, carne de sol, milho verde e acarajé, todas preparadas especialmente para o festival. Para refrescar, o evento também contará com chopp gelado e outras bebidas.
A estrutura montada especialmente para o Festival Nordestino 2026 promete conforto e segurança para que famílias inteiras possam aproveitar cada momento, do início ao fim. Não perca essa oportunidade única de vivenciar a alegria, os sabores e os ritmos do Nordeste bem aqui em Niterói, no Mercado Municipal, de 30 de abril a 3 de maio, com entrada totalmente gratuita.
SERVIÇO
Evento: Festival Nordestino 2026
Data: 30 de abril a 3 de maio de 2026
Local: Mercado Municipal de Niterói
Horário: A partir das 12h (sexta, sábado e domingo) e 16h (quinta-feira)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre para todos os públicos
PROGRAMAÇÃO:
30/4 - Quinta-feira
16h DJ
18h Karoke
20h Cabras da Pista
22h DJ
22h30 Lara Zuzarte
00H FIM
1/5 - Sexta-feira
12h DJ
14h Léo Castro
15h Karaokê
17h Trio Pé Descalço (1º Set)
18h DJ
18h30 Trio Pé Descalço (2º Set)
19h30 DJ
20h30 Trio por Enquanto (1º Set)
21h30 DJ
22h30 Trio por Enquanto (2º Set)
00h Fim
2/5 - Sábado
12h DJ
14h Criart com animação em ação (Infantil)
15h Karaokê
16h Neidinha Rocha (1º Set)
17h DJ
17:30h Neidinha Rocha (2º Set)
18:30h DJ
19h Willian e banda (1º Set)
20h DJ
20:30 Willian e banda (2º Set)
21:30 Dj
22h Banda Peruano
00h Fim
3/5 - Domingo
12h DJ
14h Palhaço Azeitona (Infantil)
15h Karaokê
16h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (1º Set)
17h DJ
18h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (2º Set)
19h DJ
19h30 Chineizão (1º Set)
20h30 DJ
21h Chineizão (2º Set)
23h DJ
00h Fim