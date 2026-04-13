Festival Nordestino 2026: quatro dias de programação com entrada gratuita em Niterói

Prepare-se para celebrar o melhor da cultura nordestina! O Festival Nordestino 2026 chega a Niterói com entrada gratuita e promete ser a melhor edição de sua história. O evento acontece de 30 de abril a 3 de maio no Mercado Municipal de Niterói, reunindo o melhor da música, gastronomia e cultura do Nordeste brasileiro em quatro dias inesquecíveis de programação.

Durante todo o festival, o público poderá curtir shows de grandes nomes da música nordestina, incluindo Cabras da Pista, Lara Zuzarte, Trio Pé Descalço, Trio por Enquanto, Neidinha Rocha, Willian e banda, Banda Peruano e Chineizão. A programação também conta com sets de DJs, sessões de karaokê e apresentações especiais de artistas como Léo Castro, FL Bruno Kennedy e Bell Almeida, garantindo o melhor do forró, piseiro e sertanejo para todos os gostos.

O festival foi pensado para receber pessoas de todas as idades, com atrações especiais para a criançada. O parque infantil estará disponível durante todos os dias do evento, e nos finais de semana haverá programação extra: no sábado, dia 2 de maio, a Criart promove animação em ação, enquanto no domingo, dia 3 de maio, o Palhaço Azeitona diverte a garotada com muita alegria e brincadeiras.

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Prepare o paladar para uma verdadeira viagem gastronômica! Os visitantes poderão saborear o melhor da culinária nordestina, com diversas opções de comidas típicas como baião de dois, carne de sol, milho verde e acarajé, todas preparadas especialmente para o festival. Para refrescar, o evento também contará com chopp gelado e outras bebidas.

A estrutura montada especialmente para o Festival Nordestino 2026 promete conforto e segurança para que famílias inteiras possam aproveitar cada momento, do início ao fim. Não perca essa oportunidade única de vivenciar a alegria, os sabores e os ritmos do Nordeste bem aqui em Niterói, no Mercado Municipal, de 30 de abril a 3 de maio, com entrada totalmente gratuita.

SERVIÇO

Evento: Festival Nordestino 2026

Data: 30 de abril a 3 de maio de 2026

Local: Mercado Municipal de Niterói

Horário: A partir das 12h (sexta, sábado e domingo) e 16h (quinta-feira)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre para todos os públicos

PROGRAMAÇÃO:

30/4 - Quinta-feira

16h DJ

18h Karoke

20h Cabras da Pista

22h DJ

22h30 Lara Zuzarte

00H FIM

1/5 - Sexta-feira

12h DJ

14h Léo Castro

15h Karaokê

17h Trio Pé Descalço (1º Set)

18h DJ

18h30 Trio Pé Descalço (2º Set)

19h30 DJ

20h30 Trio por Enquanto (1º Set)

21h30 DJ

22h30 Trio por Enquanto (2º Set)

00h Fim

2/5 - Sábado

12h DJ

14h Criart com animação em ação (Infantil)

15h Karaokê

16h Neidinha Rocha (1º Set)

17h DJ

17:30h Neidinha Rocha (2º Set)

18:30h DJ

19h Willian e banda (1º Set)

20h DJ

20:30 Willian e banda (2º Set)

21:30 Dj

22h Banda Peruano

00h Fim

3/5 - Domingo

12h DJ

14h Palhaço Azeitona (Infantil)

15h Karaokê

16h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (1º Set)

17h DJ

18h FL Bruno Kennedy e Bell Almeida (2º Set)

19h DJ

19h30 Chineizão (1º Set)

20h30 DJ

21h Chineizão (2º Set)

23h DJ

00h Fim