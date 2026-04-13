PSOL anuncia William Siri ao governo do RJ e Monica Benicio ao Senado

O PSOL definiu no último sábado (11) os nomes que devem representar o partido nas eleições de outubro no Rio de Janeiro. O vereador William Siri foi escolhido como pré-candidato ao governo do estado, enquanto a vereadora Monica Benicio foi indicada para disputar uma vaga no Senado.

William Siri, que exerce seu segundo mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tem sua atuação ligada a pautas sociais e às lutas populares. Morador de Campo Grande, na Zona Oeste, ele concentra seu trabalho em áreas como educação, saúde e valorização dos servidores públicos.

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Já Monica Benicio, arquiteta e urbanista, também vereadora na capital fluminense, tem sua trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos. Viúva da vereadora Marielle Franco, ela afirma que sua pré-candidatura ao Senado busca fortalecer projetos políticos do campo democrático e progressista.

Segundo o PSOL, as indicações fazem parte de uma estratégia de ampliação da presença institucional do partido e de maior participação no debate político estadual e nacional nos próximos anos.