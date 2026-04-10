Niterói recebe Marcha para Jesus no dia 25 de abril

Niterói recebe mais uma edição da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos de fé do Brasil, no dia 25 de abril (sábado). A concentração está marcada para às 14h, em frente à Câmara Municipal, de onde os participantes seguirão em caminhada até o Caminho Niemeyer. O evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói.

“A Marcha para Jesus reforça o espírito de união e fé entre as diversas denominações evangélicas presentes em Niterói. É um momento de celebração coletiva, aberto a toda a população, que também contará com apresentações de grandes nomes da música gospel. A Marcha é uma manifestação pacífica, voltada para toda a família, com atividades pensadas para públicos de todas as faixas etárias. O evento também deve atrair visitantes de outras cidades, contribuindo para o fortalecimento do turismo e a movimentação da economia local”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

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A programação reúne grandes nomes da música gospel e lideranças religiosas como Cassiane, Waguinho, Aline Barros, DJ Naudão, Maria Pita, Paulo Neto, Renata Henriques, Natinho Battera e Ministério da Equidade. "A proposta é reunir pessoas de toda a cidade em um ambiente de comunhão, louvor e reflexão. É uma oportunidade de fortalecermos a presença da fé em Niterói, acreditando em dias ainda mais abençoados para a nossa cidade”, afirmou o pastor Celso Brasil, presidente da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio (CEMAD/RJ).

Serviço:

Marcha para Jesus em Niterói

Data: 25 de abril (sábado)

Concentração: 14h, em frente à Câmara Municipal

Percurso: Caminhada até o Caminho Niemeyer