Poesia de pessoas em situação de rua é atração no Parque Glória Maria

A primeira revista de poesia produzida por pessoas em situação de rua no Brasil será lançada no Rio de Janeiro com a exposição “Da Calçada”. A iniciativa é da Imprensa da Cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Neste fim de semana, nos dias 11 e 12, o Parque Glória Maria, em Santa Teresa, será palco de uma programação voltada à cultura, arte e acolhimento. A distribuição das revistas será gratuita, assim como a entrada no evento.

Presidente da Imprensa da Cidade do Rio de Janeiro, Pedro Geromilich, conhecido como Pedro do Livro, destaca o sucesso do projeto.

"Essa é a primeira revista de poesias escrita por pessoas em situação de rua, um trabalho incrível que foi conduzido pela ex Secretária Martha Rocha e pela atuação de Leo Motta nas oficinas. É um legado de assistência que reflete a gestão Eduardo Cavaliere, à frente da Prefeitura do Rio".

Leo Motta, de 44 anos, palestrante e escritor que já viveu em situação de rua, ressalta que a arte floresce mesmo nos contextos mais invisibilizados. De acordo com ele, a revista nasceu a partir de 41 oficinas realizadas com cerca de 640 participantes em situação de vulnerabilidade social.

“Os 46 poemas foram escritos por pessoas acolhidas pela Secretaria de Assistência Social. A ideia é ampliar cada vez mais esse projeto que transforma vidas. Eu mesmo vivi nas ruas, e foi a poesia que me permitiu escrever três livros e mudar minha trajetória”, afirmou.

A programação contará com a presença dos autores e será aberta ao público. No dia 12, o encerramento será marcado pelo Sarau Poético Marquises, quando os participantes apresentarão textos que traduzem resistência, expressão e humanidade. A proposta reforça que a poesia não tem fronteiras: nasce na rua, ganha voz nas pessoas e encontra sentido em cada olhar atento.

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