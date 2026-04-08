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Som Doce da Grota, em Niterói, apresenta concerto “Brasil de todos os tempos” no Solar do Jambeiro

Apresentação em Niterói integra mobilização que viabiliza intercâmbio do grupo na Alemanha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de abril de 2026 - 19:10
“O Som Doce da Grota” participa do Boston Early Music Festival.
“O Som Doce da Grota” participa do Boston Early Music Festival. -

O grupo de flautas Som Doce da Grota se apresenta nesse domingo (12), às 11h, no Solar do Jambeiro, em São Domingos, Niterói, com o concerto “Brasil de todos os tempos”. A apresentação propõe uma viagem sensível pela música brasileira, reunindo diferentes estilos e épocas em um repertório que valoriza a diversidade e a riqueza cultural do País.

Sob a liderança da professora e flautista Lenora Mendes, o grupo leva ao público interpretações marcadas pela delicadeza e pela expressividade, características que consolidaram o Som Doce da Grota como um dos destaques do trabalho desenvolvido pelo Espaço Cultural da Grota, projeto social de inclusão por meio da música, com sede em Niterói e polos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.

Formado por jovens músicos oriundos do projeto social, o Som Doce traduz no palco a combinação entre formação técnica e vivência artística, resultado de mais de 30 anos de atuação do Espaço Cultural da Grota. 

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Campanha

Além da experiência musical, o concerto também ganha um significado especial ao integrar a campanha de arrecadação que busca viabilizar a participação do Som Doce da Grota em um intercâmbio internacional na Alemanha. O grupo foi convidado para se apresentar nas cidades de Bochum e Duisburg, além de participar do festival Blockflötenfesttage, em uma oportunidade inédita de levar o trabalho desenvolvido em comunidades de Niterói para o cenário cultural europeu.

A apresentação no Solar do Jambeiro, com entrada franca, convida o público não apenas a apreciar a música, mas também a apoiar essa jornada. Durante o evento, será possível contribuir com a campanha por meio de doações via PIX, fortalecendo a realização da viagem e ampliando os horizontes dos jovens músicos.

Serviço

“Brasil de Todos os Tempos” – Som Doce da Grota

Data: Domingo, 12 de abril

Horário: 11h

Local: Solar do Jambeiro

Rua Presidente Domiciano, 195 – São Domingos, Niterói

Entrada franca

Como colaborar:

Doações via PIX

Chave: (21) 99532-3337 (Michelle da Silva Pinheiro)

Tags:

Concerto Gratuito Espaço Cultural da Grota Flauta

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