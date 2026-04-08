Som Doce da Grota, em Niterói, apresenta concerto “Brasil de todos os tempos” no Solar do Jambeiro

O grupo de flautas Som Doce da Grota se apresenta nesse domingo (12), às 11h, no Solar do Jambeiro, em São Domingos, Niterói, com o concerto “Brasil de todos os tempos”. A apresentação propõe uma viagem sensível pela música brasileira, reunindo diferentes estilos e épocas em um repertório que valoriza a diversidade e a riqueza cultural do País.

Sob a liderança da professora e flautista Lenora Mendes, o grupo leva ao público interpretações marcadas pela delicadeza e pela expressividade, características que consolidaram o Som Doce da Grota como um dos destaques do trabalho desenvolvido pelo Espaço Cultural da Grota, projeto social de inclusão por meio da música, com sede em Niterói e polos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.

Formado por jovens músicos oriundos do projeto social, o Som Doce traduz no palco a combinação entre formação técnica e vivência artística, resultado de mais de 30 anos de atuação do Espaço Cultural da Grota.

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Campanha

Além da experiência musical, o concerto também ganha um significado especial ao integrar a campanha de arrecadação que busca viabilizar a participação do Som Doce da Grota em um intercâmbio internacional na Alemanha. O grupo foi convidado para se apresentar nas cidades de Bochum e Duisburg, além de participar do festival Blockflötenfesttage, em uma oportunidade inédita de levar o trabalho desenvolvido em comunidades de Niterói para o cenário cultural europeu.

A apresentação no Solar do Jambeiro, com entrada franca, convida o público não apenas a apreciar a música, mas também a apoiar essa jornada. Durante o evento, será possível contribuir com a campanha por meio de doações via PIX, fortalecendo a realização da viagem e ampliando os horizontes dos jovens músicos.

Serviço

“Brasil de Todos os Tempos” – Som Doce da Grota

Data: Domingo, 12 de abril

Horário: 11h

Local: Solar do Jambeiro

Rua Presidente Domiciano, 195 – São Domingos, Niterói

Entrada franca

Como colaborar:

Doações via PIX

Chave: (21) 99532-3337 (Michelle da Silva Pinheiro)