Som Doce da Grota, em Niterói, apresenta concerto “Brasil de todos os tempos” no Solar do Jambeiro
Apresentação em Niterói integra mobilização que viabiliza intercâmbio do grupo na Alemanha
O grupo de flautas Som Doce da Grota se apresenta nesse domingo (12), às 11h, no Solar do Jambeiro, em São Domingos, Niterói, com o concerto “Brasil de todos os tempos”. A apresentação propõe uma viagem sensível pela música brasileira, reunindo diferentes estilos e épocas em um repertório que valoriza a diversidade e a riqueza cultural do País.
Sob a liderança da professora e flautista Lenora Mendes, o grupo leva ao público interpretações marcadas pela delicadeza e pela expressividade, características que consolidaram o Som Doce da Grota como um dos destaques do trabalho desenvolvido pelo Espaço Cultural da Grota, projeto social de inclusão por meio da música, com sede em Niterói e polos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.
Formado por jovens músicos oriundos do projeto social, o Som Doce traduz no palco a combinação entre formação técnica e vivência artística, resultado de mais de 30 anos de atuação do Espaço Cultural da Grota.
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Campanha
Além da experiência musical, o concerto também ganha um significado especial ao integrar a campanha de arrecadação que busca viabilizar a participação do Som Doce da Grota em um intercâmbio internacional na Alemanha. O grupo foi convidado para se apresentar nas cidades de Bochum e Duisburg, além de participar do festival Blockflötenfesttage, em uma oportunidade inédita de levar o trabalho desenvolvido em comunidades de Niterói para o cenário cultural europeu.
A apresentação no Solar do Jambeiro, com entrada franca, convida o público não apenas a apreciar a música, mas também a apoiar essa jornada. Durante o evento, será possível contribuir com a campanha por meio de doações via PIX, fortalecendo a realização da viagem e ampliando os horizontes dos jovens músicos.
Serviço
“Brasil de Todos os Tempos” – Som Doce da Grota
Data: Domingo, 12 de abril
Horário: 11h
Local: Solar do Jambeiro
Rua Presidente Domiciano, 195 – São Domingos, Niterói
Entrada franca
Como colaborar:
Doações via PIX
Chave: (21) 99532-3337 (Michelle da Silva Pinheiro)