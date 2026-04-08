Projetos do Tigre abrem inscrições amanhã nesta quinta-feira em sua quadra

O Unidos do Porto da Pedra segue fortalecendo e dando continuidade a mais um ano de edição do projetos do tigre.As inscrições acontecem nesta quinta-feira, 09 de abril, a partir das 19h, na quadra da escola. Entre as modalidades oferecidas estão o “Sambando com o Tigre”, aulas de Jazz e Ballet, oficina de percussão e a oficina de mestre-sala e porta-bandeira, fundamentais para a formação dentro do universo do samba.

As atividades são organizadas por faixa etária: o Jazz e Ballet atendem crianças de 08 a 12 anos; a oficina de percussão (bateria) é destinada a participantes a partir de 10 anos; o Sambando com o Tigre, voltado para passistas, recebe alunos a partir de 5 anos; a formação de mestre-sala é para jovens a partir de 12 anos; e porta-bandeira a partir de 9 anos.

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Para participar, é necessário apresentar comprovante de residência e documento de identidade. No caso de menores de idade, também será exigido comprovante de escolaridade e identidade do responsável. Todos os documentos devem ser entregues em cópia.

“Os Projetos do Tigre representam a essência da nossa escola. É através deles que conseguimos transformar vidas, abrir portas e dar oportunidades para que crianças, jovens e adultos tenham acesso à cultura, à arte e a um futuro melhor”, destacou o presidente Fabrício Montibelo.