Acidente entre dois veículos deixa carro tombado no Centro de Niterói

Um acidente envolvendo dois veículos surpreendeu motoristas e pedestres na madrugada desta segunda-feira (6) no Centro de Niterói. O caso aconteceu na Rua Visconde de Itaboraí. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível notar que um dos veículos ficou tombado na pista. Mas, apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou não ter sido acionado para ocorrência de feridos.

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De acordo com a Nittrans, operadores prestaram auxílio operacional no tráfego de veículos no entorno da Rua Maestro Felício Toledo com a Rua São Pedro, em função do acidente que aconteceu ainda de madrugada. A via já foi liberada e o trânsito segue normalmente.