Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1512 | Euro R$ 5,946
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acidente entre dois veículos deixa carro tombado no Centro de Niterói

O caso aconteceu na Rua Visconde de Itaboraí

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de abril de 2026 - 14:06
A via já foi liberada e o trânsito segue normalmente
A via já foi liberada e o trânsito segue normalmente -

Um acidente envolvendo dois veículos surpreendeu motoristas e pedestres na madrugada desta segunda-feira (6) no Centro de Niterói. O caso aconteceu na Rua Visconde de Itaboraí. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível notar que um dos veículos ficou tombado na pista. Mas, apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou não ter sido acionado para ocorrência de feridos.

Leia também:

Pastor critica a chamada “novela das frutas” e gera repercussão nas redes sociais

Prefeitura do Rio regulamenta circulação de ciclomotores, bicicletas e patinetes elétricos com novas regras de velocidade e segurança

De acordo com a Nittrans, operadores prestaram auxílio operacional no tráfego de veículos no entorno da Rua Maestro Felício Toledo com a Rua São Pedro, em função do acidente que aconteceu ainda de madrugada. A via já foi liberada e o trânsito segue normalmente.

Tags:

Acidente

Matérias Relacionadas