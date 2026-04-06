Pastor critica a chamada “novela das frutas” e gera repercussão nas redes sociais

O pastor Ednaldo do Manto, líder da Igreja Gerados no Altar, de Belford Roxo, ganhou repercussão nas redes sociais após criticar a chamada “novela das frutas”, uma animação que viralizou nas na internet.

Segundo ele, o conteúdo, embora aparenta ser inofensivo à primeira vista, traria mensagens relacionadas à traição, sensualidade e comportamentos que, em sua avaliação, contrariam os princípios cristãos. No seu pronunciamento, o pastor alertou que esse tipo de material pode influenciar negativamente jovens, ao normalizar o adultério e outras condutas consideradas incompatíveis com os ensinamentos religiosos.

Leia também:

Prefeitura do Rio regulamenta circulação de ciclomotores, bicicletas e patinetes elétricos com novas regras de velocidade e segurança

Polícia Militar prende suspeito após tentativa de assalto na Avenida do Contorno

A declaração provocou debate nas redes, levantando discussões sobre liberdade criativa, diferentes interpretações de conteúdos virais e o papel das famílias no acompanhamento do que crianças e adolescentes consomem nas plataformas digitais.

O líder religioso, também rebateu críticas de internautas que o acusaram de exagerar ou de “demonizar” a tecnologia. Em resposta, ele incentivou os seguidores a desenvolverem discernimento espiritual diante dos conteúdos consumidos diariamente.