2º Festival da Música Autoral de São Gonçalo oferece R$16.000 em prêmios para compositores

Nesta edição, o festival triplica o valor da premiação em relação à edição anterior - Foto: Divulgação

Nesta edição, o festival triplica o valor da premiação em relação à edição anterior - Foto: Divulgação

O Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc, apresentam o 2º Festival da Música Autoral de São Gonçalo - FEMASG II, nos dias 23 e 24 de maio, no Teatro Municipal de São Gonçalo. O FEMASG chega à sua segunda edição, abrindo novamente espaço para compositores e compositoras de São Gonçalo. Durante dois dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações marcadas pela diversidade de estilos, originalidade e identidade cultural, celebrando a força da música autoral produzida na cidade.

Nesta edição, o festival triplica o valor da premiação em relação à edição anterior. Ao todo, 30 músicas serão pré-selecionadas e passarão por duas etapas de avaliação: votação popular no site do festival e análise de uma comissão técnica. A partir desse processo, 15 artistas avançam para a semifinal e se apresentam ao vivo no primeiro dia do evento.

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No segundo dia, 10 finalistas retornam ao palco para disputar o total de R$ 16 mil em prêmios, que serão distribuídos entre os cinco vencedores. Além da premiação em dinheiro, a música vencedora do festival ganhará também a produção de um videoclipe.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar – R$ 6.000 + produção de videoclipe

2º lugar – R$ 4.000

3º lugar – R$ 3.000

4º lugar – R$ 2.000

5º lugar – R$ 1.000

Idealizado pela Noix Produções, o FEMASG II reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cultura gonçalense. “Buscamos não apenas tecer uma rede entre os participantes, mas também apoiar de forma concreta a criação artística — oferecendo suporte financeiro e ampliando a visibilidade dos artistas da cidade”, afirma Barbara Rodriguez, idealizadora do Festival.

As inscrições para o festival estarão abertas do dia 15 de março ao dia 05 de abril. O edital e todas as informações sobre a edição estão disponíveis no site oficial do projeto, www.festivalfemasg.com.br .

Serviço:

FEMASG II – Festival da Música Autoral de São Gonçalo

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Inscrições: 15 de março a 05 de abril de 2026

Evento: 23 e 24 de maio de 2026

Informações: www.festivalfemasg.com.br