Prefeitura de Niterói antecipa pagamento da Moeda Arariboia em abril

A Prefeitura de Niterói vai antecipar o pagamento da Moeda Social Arariboia no mês de abril. O pagamento será realizado na próxima quinta-feira, dia 2 de abril, e não no dia 6 como ocorre regularmente. O anúncio foi feito neste sábado (28) pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

“Orientei nossa equipe para antecipar do dia 6 de abril para o dia 2 de abril, próxima quinta-feira, o pagamento da Moeda Arariboia. Essa semana tem a Semana Santa, no domingo tem a Páscoa. Antecipar o pagamento para o dia 2 é garantir que as famílias que mais precisam possam comprar um ovo de Páscoa para suas crianças e, ao mesmo tempo, ter um domingo de Páscoa ainda melhor”, explicou o prefeito.

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A Moeda Social Arariboia de Niterói é um programa de transferência de renda permanente e beneficia mais de 54 mil famílias. Gerida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, a iniciativa movimentou, em três anos, mais de R$ 500 milhões, fortalecendo o comércio local e periférico e estimulando a economia da cidade.

Com a Moeda Social Arariboia, a Prefeitura de Niterói enfrenta desigualdades sociais, impulsiona o desenvolvimento econômico e social das comunidades e contribui para a promoção de emprego e renda para os grupos mais vulneráveis.

O investimento anual no programa é de quase R$ 300 milhões. O benefício atende famílias com renda per capita de até R$ 218, mães e famílias atípicas e idosos em situação de vulnerabilidade. A moeda social é aceita em mais de 8 mil comércios cadastrados.