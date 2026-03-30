Avião de pequeno porte cai e mata pai e filho em Rio Claro, RJ

Um avião de pequeno porte caiu e deixou dois homens mortos no início da tarde deste domingo (29) em Rio Claro (RJ). O caso aconteceu na região de Passa Três, na Estrada de São João Marcos, por volta de 11h55. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com um muro.

As vítimas foram identificadas como Everaldo Pereira da Costa Filho, de 73 anos, e Valentim Rufino da Costa, de 40 anos, que eram pai e filho. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião era uma aeronave experimental e operava em situação normal. Além do tipo de voo registrado como diurno.

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A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigam as causas do acidente. Uma equipe de perícia esteve no local do ocorrido para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha.