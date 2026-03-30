Niterói realiza primeira reunião do Fórum Municipal de Cultura e Acessibilidade

Niterói realiza, no dia 30/03, às 15h, a primeira reunião do Fórum Municipal de Cultura e Acessibilidade, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no Centro. O encontro é realizado pelo DIN DOWN DOWN – Pontão de Acessibilidade, iniciativa do Instituto GINGAS e o primeiro do tipo em Niterói, voltado à promoção da inclusão no campo cultural, e inaugura um espaço permanente de diálogo e articulação para ampliar a participação de pessoas com deficiência nas atividades culturais do município.

Os Pontões de Acessibilidade integram a política pública Cultura Viva e atuam como espaços de articulação, formação e mobilização de redes culturais. Em Niterói, a iniciativa tem como foco garantir que pessoas com deficiência e suas famílias tenham acesso efetivo à cultura — não apenas como público, mas também como protagonistas nos processos de criação, produção e circulação cultural.

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Nesse contexto, o pontão atua na conexão entre pontos de cultura, instituições e agentes culturais, promovendo ações integradas, mapeamento de demandas e fortalecimento de iniciativas locais, especialmente em territórios com menor acesso a políticas culturais. A proposta também contribui para o desenvolvimento de práticas mais inclusivas, incorporando a acessibilidade como princípio estruturante das políticas públicas de cultura.

O fórum tem como objetivo reunir profissionais, instituições e agentes culturais para a troca de experiências, identificação de demandas e fortalecimento de políticas públicas voltadas à equidade e ao acesso à cultura.

A proposta também busca ampliar a acessibilidade cultural em Niterói, promovendo o acesso à cultura popular para um número cada vez maior de moradores da cidade. A iniciativa prevê ainda a ampliação do acesso à participação nas atividades culturais — desde o acesso e a vivência até a criação e circulação de conteúdos — e o fortalecimento da autonomia das comunidades locais.

“O pontão de acessibilidade em Niterói é uma iniciativa inédita não só na cidade, mas também no Brasil, e representa um marco histórico na gestão cultural. Ao promover a articulação dos pontos de cultura dentro da política de Cultura Viva, ele afirma que a acessibilidade é condição fundamental para garantir a participação de todas as pessoas. Estamos convidando todas as pessoas que acreditam na causa da acessibilidade e da inclusão a se somarem a esse grande movimento coletivo”, afirma David Bassous, fundador do Instituto GINGAS, conhecido como Mestre Bujão.

Mais do que um encontro pontual, a proposta é consolidar o fórum como um ambiente contínuo de escuta e construção coletiva, contribuindo para o desenvolvimento de práticas culturais acessíveis e inclusivas em Niterói.

A reunião é aberta ao público, com classificação livre e entrada gratuita, e será realizada na APAE Niterói, localizada na Rua Professor Ismael Coutinho, s/nº, no Centro.