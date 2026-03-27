NitTrans interdita vias para evento esportivo neste domingo (29)

A Prefeitura de Niterói recomenda que os condutores evitem circular pela região durante o evento - Foto: Divulgação/ Google Street View

A Prefeitura de Niterói recomenda que os condutores evitem circular pela região durante o evento - Foto: Divulgação/ Google Street View

A Prefeitura de Niterói informa que haverá interdições no trânsito, neste domingo (29), para a realização da 1ª Caminhada e Corrida contra o Feminicídio de Niterói. A ação tem como objetivo mobilizar a população pela conscientização e do enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o período das interdições, operadores da NitTrans estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária.

A partir das 5h até 11h, a Rua Coronel Tamarindo ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Alexandre Moura e a Avenida Milton Tavares de Souza, no sentido Forte do Gragoatá.

Leia também:

Corrida e Caminhada Contra o Feminicídio mobiliza Niterói neste domingo (29)

São Gonçalo recebe projeto Saúde em Ação nesta sexta-feira (27)





Também haverá interdições parciais ao longo do percurso do evento, incluindo as seguintes vias: Avenida Almirante Benjamim Sodré; Avenida Engenheiro Martins Romeo; Praia João Caetano e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, até a altura da Igreja São Judas Tadeu, em Icaraí.

A Prefeitura de Niterói recomenda que os condutores evitem circular pela região durante o evento e utilizem rotas alternativas para minimizar os transtornos.