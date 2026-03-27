São Gonçalo recebe projeto Saúde em Ação nesta sexta-feira (27)

A atividade conta com uma carreta que oferece oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos - Foto: Divulgação - Ascom

A atividade conta com uma carreta que oferece oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos - Foto: Divulgação - Ascom

A Prefeitura de São Gonçalo vai trazer mais uma ação da Secretaria de Estado de Saúde para São Gonçalo. Em parceria com o Programa SESI Cidadania com a metodologia Cozinha Brasil, o projeto Saúde em Ação estará na Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto, nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 9h.

A atividade conta com uma carreta que oferece oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos. As oficinas vão acontecer das 10h às 12h e das 14h às 16h. O encerramento está previsto para às 17h.

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Cada oficina tem capacidade para comportar 25 participantes, que vão aprender como fazer escolhas alimentares mais saudáveis, reduzir desperdícios e aproveitar os alimentos integralmente. Qualquer pessoa pode participar, basta fazer a inscrição meia hora antes do início das oficinas.

“O objetivo é conscientizar sobre como mudanças simples na rotina podem contribuir para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. As oficinas também ajudam na economia doméstica com escolhas mais baratas e uso mais consciente dos alimentos”, explicou o secretário de Saúde, Gabriel Mello.

A carreta conta com cozinha equipada, mesas, cadeiras e espaço adaptado para as atividades. Após a participação nas oficinas, as gonçalenses receberão uma cartilha com dicas para aproveitamento integral dos alimentos, além de receitas nutritivas, acessíveis e com a facilidade da produção dentro da realidade das famílias.