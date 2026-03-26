Corrida e Caminhada Contra o Feminicídio mobiliza Niterói neste domingo (29)

Niterói recebe nesse domingo (29), a 1ª Corrida e Caminhada Contra o Feminicídio, uma mobilização que une esporte, conscientização e engajamento social em defesa da vida das mulheres. O evento acontece às 7h, com concentração no bairro de São Domingos.

A iniciativa é realizada pela Casa da Utopia, em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e propõe ocupar as ruas da cidade com uma mensagem firme de enfrentamento à violência de gênero.

O Brasil ainda enfrenta um cenário alarmante: uma mulher é assassinada a cada seis horas. Diante dessa realidade, o evento surge como um chamado à ação coletiva, reforçando que o combate ao feminicídio é responsabilidade de toda a sociedade.

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No mês dedicado às mulheres, a proposta é transformar dor em movimento, promovendo saúde, conscientização e união. A corrida e caminhada são abertas ao público e convidam mulheres, homens, jovens, pessoas idosas e pessoas com deficiência a participarem dessa mobilização.

Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, a iniciativa reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

“Mais do que uma atividade esportiva, esta corrida representa um movimento coletivo de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Niterói se posiciona de forma firme na defesa da vida, promovendo ações que unem saúde, cidadania e inclusão. O esporte tem esse poder de mobilizar e transformar realidades.”

A retirada dos kits será realizada nos dias 26 e 27, das 15h às 20h, e no dia 28, das 9h às 17h, na Casa da Utopia (Rua Alexandre Moura, 61 – São Domingos, Niterói).

A organização informa ainda que o ingresso é pessoal e intransferível, sendo permitida a retirada de apenas um kit por pessoa. É necessário apresentar documento original com foto.

Serviço:

1ª Corrida e Caminhada Contra o Feminicídio

Data: 29 de março

Horário: 7h

Local: São Domingos – Niterói