Niterói terá mutirão de cidadania com serviços gratuitos

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, vai promover o primeiro mutirão de cidadania deste ano. O Território de Direitos estará, neste sábado (28), no Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), a partir das 8h. O objetivo é promover o acesso a serviços, a cidadania e o fortalecimento das políticas públicas no município. A edição deste mês terá, também, atividades voltadas ao público feminino, em alusão ao mês das mulheres.

A secretária de Direitos Humanos, Cláudia Almeida, ressaltou a importância de levar os serviços de forma descentralizada aos territórios, como forma de garantir a cidadania dessa população.

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“Acreditamos que garantir direitos passa, antes de tudo, por estar presente nos territórios e ouvir de perto as necessidades da população. O Território de Direitos é uma iniciativa que reforça esse compromisso, levando serviços essenciais, acolhimento e informação para quem mais precisa. Neste mês, também damos um olhar especial às mulheres, fortalecendo políticas públicas que promovam autonomia, proteção e igualdade”, afirmou Cláudia Almeida.

Durante o mutirão, serão oferecidos serviços de emissão de identidade, atendimento com médico de família, orientação e serviços socioassistenciais (CRAS), além de uma apresentação do Voares Circus, Copa das Mulheres, bike cross e feira gastronômica e de artesanato. O Território de Direitos conta com a parceria de órgãos do governo municipal, do Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“O PESC é um espaço de transformação social. Receber o Território de Direitos aqui no Caramujo reforça nosso papel de aproximar serviços essenciais da população. Mais do que oferecer atendimentos, esse mutirão promove acolhimento, inclusão e oportunidades, especialmente para as mulheres, que ganham protagonismo nesta edição. É a Prefeitura presente no território, fazendo a diferença na vida das pessoas”, destacou Sheila Bahia, coordenadora do PESC.