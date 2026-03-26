Itaboraí recebe 2ª edição de evento de wheeling bike neste domingo (29)

A ação e a aventura sobre duas rodas vão dominar Itaboraí no próximo domingo (29), com a 2ª edição do encontro de wheeling bike no município. O evento, que foi sucesso em sua primeira edição, promete reunir praticantes e admiradores da modalidade para uma manhã de muita adrenalina, habilidade e entretenimento, a partir das 10h.

A programação vai acontecer na Avenida 22 de Maio, na altura do n° 3126, e contará com apresentações de wheeling, prática esportiva que consiste em realizar manobras equilibrando a bicicleta sobre apenas uma roda.

O público poderá acompanhar de perto diversas acrobacias e demonstrações de técnica dos participantes.

Além das manobras radicais, o evento contará com apresentação de DJ, garantindo um ambiente ainda mais animado para moradores e visitantes.

Vale destacar que a iniciativa é voltada para todas as idades e surge como uma opção de lazer gratuita para toda a família.

A expectativa é que a segunda edição reúna ainda mais participantes e público, consolidando o evento no calendário esportivo e cultural da cidade.

Serviço – 2ª edição de Wheeling Bike

Data: 29 de abril

Horário: 10h

Local: Avenida 22 de Maio, n° 3126

Classificação: Livre

Entrada Gratuita